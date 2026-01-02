Главный герой Холостяка 14 Тарас Цымбалюк и его избранница Надин Головчук рассказали, остались ли они вместе после завершения проекта.

Что известно об отношениях Цымбалюка с Надин

О своих отношениях после завершения реалити Тарас и Надин рассказали в пост-шоу Холостяк. Жизнь после проекта.

Девушка отметила, что после финала они с Цымбалюком “строили свою историю”.

— Такие встречи были интересные. Мы должны были максимально прятаться от людей, потому что таковы правила проекта. К Тарасу приезжала на гастроли, — сказала Надин.

Тарас отметил, что после участия в Холостяке 14 он сразу начал сниматься в военном фильме и у него практически не было выходных. Из-за этого они с Надин могли видеться раз в две недели.

— Крайние встречи сопровождались тем, что мы могли общаться просто о проекте. Иногда закрывались друг от друга. Иногда могли помолчать немного. Каждая следующая встреча давала нам понять, что мы пытаемся искусственно что-то запустить. Это прямо чувствовалось. И через некоторое время я поднял эту тему, — сказал Тарас.

Надин признала, что они с Тарасом не искали возможностей, чтобы сохранить отношения, потому что лично у нее не было на это сил и энергии.

По словам девушки, участие в проекте сильно отразилось на ее эмоциональном состоянии. Она “выгорела”, закрылась и не могла нормально общаться с людьми, ведь была очень истощенной и уставшей.

И Надин призналась, что до сих пор не оправилась после проекта, хотя вернулась в терапию и сейчас работает с психологом.

— Я чувствовал, что ей было тяжело после этого проекта. Наде в какой-то момент вообще ничего не хотелось. Ей хотелось только как-то исцелиться, — отметил Тарас.

Цымбалюк добавил, что они с Надин сейчас не вместе. И хотя их история на проекте началась очень романтично, им не удалось построить отношения в реальной жизни.

Напомним, что в финале Холостяка 14 Тарас Цымбалюк выбирал между Надин и Настей.

На пост-шоу главный герой признался, что прощание с Настей было самым сложным моментом на проекте. И сейчас, возможно, он бы сделал другой выбор. Тарас извинился перед девушкой за то, что причинил ей боль.