Переможниця романтичного реаліті Холостяк 14, модель Надін Головчук розповіла про стосунки з головним героєм Тарасом Цимбалюком та зізналася, чому вони розійшлися.

Чому Надін Головчук і Тарас Цимбалюк не разом

За словами Надін, після фіналу Холостяка вони з Тарасом відверто поговорили і вирішили спробувати побудувати стосунки поза межами проєкту.

Близько місяця пара підтримувала зв’язок, дівчина їздила на гастролі до Цимбалюка. Однак згодом Надін відчула, що між ними з Тарасом щось пішло не так.

Зараз дивляться

– Коли ми спілкувались, я відчувала, що щось не то. У нас дійсно були якісь незрозумілі переписки, і я просто перестала йому писати. Я відчула, що щось сталося. Був певний день, певна подія, яка мене здивувала і я вирішила відійти, бо в мене було колись подібне в спілкуванні, коли десь на горизонті чоловік не може забути (колишню, – Ред.). І я зрозуміла, що мені цей досвід не треба, – поділилася Головчук.

Згодом Цимбалюк записав Надін голосове повідомлення, в якому закінчив їхні стосунки. Дівчина прийняла це, адже розуміла, що ніяк не може вплинути на рішення актора.

– Мені було боляче і неприємно. Ми не сварились, тому що я прийняла це, але зараз я розумію, що мені було боляче. Все те, що я почула, його голосове повідомлення – це дитячий садок. У мене були різні стани. Було супер погано, потім я зла була на це. Я прожила кілька етапів своїх почуттів, і потім прийняла це, – розповіла Надін.

Модель додала, що зараз почуттів до Тараса Цимбалюка у неї немає.

Раніше на постшоу Холостяк Цимбалюк розповідав, що після проєкту у нього практично не було вихідних і вони з Надін могли бачитися раз на два тижні.

У актора було відчуття, ніби вони з Головчук намагаються “штучно щось запустити”, тож через певний час він порушив тему їхніх стосунків.

Джерело : Слава Дьомін