Редкий экземпляр комикса Action Comics №1, который впервые представил миру Супермена, продали за рекордную сумму в $15 млн. Эта частная сделка официально сделала издание самым дорогим комиксом в истории.

Предыдущий рекорд продержался только до ноября прошлого года – тогда копию Superman №1 продали на аукционе за $9,12 млн.

Новая сделка, которую сопровождала компания Metropolis Collectibles/Comic Connect, значительно превысила этот показатель. Имена продавца и покупателя пока остаются в тайне.

Комикс, с которого начался жанр супергероев

Когда этот комикс впервые появился на прилавках в 1938 году, он стоил всего 10 центов.

Большинство персонажей того выпуска сегодня уже забыты, однако именно в нем на нескольких страницах была изложена история происхождения Супермена: его рождение на гибнущей планете, путешествие на Землю и решение посвятить свою сверхчеловеческую силу служению человечеству.

По словам Винсента Зурзоло, президента Metropolis Collectibles/Comic Connect, в мире осталось только около 100 экземпляров этого издания. Он называет его “Святым Граалем” индустрии, ведь именно с успеха Супермена началась эра Бэтмена и других легендарных супергероев.

Кража, которая повысила цену

Проданный экземпляр когда-то принадлежал голливудскому актеру Николасу Кейджу. В 1996 году звезда приобрел его за $150 тыс., но в 2000 году комикс похитили из его дома в Лос-Анджелесе.

История нашла продолжение только через 11 лет. В 2011-м мужчина, выкупивший содержимое старой камеры хранения в Калифорнии, случайно нашел комикс среди вещей.

Раритет вернули актеру, и уже через шесть месяцев Кейдж продал его на аукционе за $2,2 млн.

Исполнительный директор Metropolis Collectibles Стивен Фишлер считает, что кража парадоксальным образом повысила цену экземпляра.

– За те 11 лет, пока комикс считался пропавшим, его стоимость взлетела до небес. Вор фактически заработал Николасу Кейджу много денег, – пояснил Фишлер.

Он сравнил эту историю с похищением Моны Лизы из Лувра в 1911 году, после которого картина превратилась в мировую икону.

Источник : AP