Исторический рекорд: первый комикс о Супермене продали за $15 млн
- Action Comics №1 официально стал самым дорогим комиксом в истории.
- Частная сделка превысила предыдущий рекорд Superman №1 в $9,12 млн.
- Комикс когда-то принадлежал Николасу Кейджу и был похищен из его дома.
Редкий экземпляр комикса Action Comics №1, который впервые представил миру Супермена, продали за рекордную сумму в $15 млн. Эта частная сделка официально сделала издание самым дорогим комиксом в истории.
Предыдущий рекорд продержался только до ноября прошлого года – тогда копию Superman №1 продали на аукционе за $9,12 млн.
Новая сделка, которую сопровождала компания Metropolis Collectibles/Comic Connect, значительно превысила этот показатель. Имена продавца и покупателя пока остаются в тайне.
Комикс, с которого начался жанр супергероев
Когда этот комикс впервые появился на прилавках в 1938 году, он стоил всего 10 центов.
Большинство персонажей того выпуска сегодня уже забыты, однако именно в нем на нескольких страницах была изложена история происхождения Супермена: его рождение на гибнущей планете, путешествие на Землю и решение посвятить свою сверхчеловеческую силу служению человечеству.
По словам Винсента Зурзоло, президента Metropolis Collectibles/Comic Connect, в мире осталось только около 100 экземпляров этого издания. Он называет его “Святым Граалем” индустрии, ведь именно с успеха Супермена началась эра Бэтмена и других легендарных супергероев.
Кража, которая повысила цену
Проданный экземпляр когда-то принадлежал голливудскому актеру Николасу Кейджу. В 1996 году звезда приобрел его за $150 тыс., но в 2000 году комикс похитили из его дома в Лос-Анджелесе.
История нашла продолжение только через 11 лет. В 2011-м мужчина, выкупивший содержимое старой камеры хранения в Калифорнии, случайно нашел комикс среди вещей.
Раритет вернули актеру, и уже через шесть месяцев Кейдж продал его на аукционе за $2,2 млн.
Исполнительный директор Metropolis Collectibles Стивен Фишлер считает, что кража парадоксальным образом повысила цену экземпляра.
– За те 11 лет, пока комикс считался пропавшим, его стоимость взлетела до небес. Вор фактически заработал Николасу Кейджу много денег, – пояснил Фишлер.
Он сравнил эту историю с похищением Моны Лизы из Лувра в 1911 году, после которого картина превратилась в мировую икону.