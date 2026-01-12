Рідкісний примірник коміксу Action Comics №1, який уперше представив світові Супермена, продали за рекордну суму в $15 млн. Ця приватна угода офіційно зробила видання найдорожчим коміксом в історії.

Попередній рекорд протримався лише до листопада минулого року – тоді копію Superman №1 продали на аукціоні за $9,12 млн.

Нова угода, яку супроводжувала компанія Metropolis Collectibles/Comic Connect, значно перевищила цей показник. Імена продавця та покупця наразі залишаються в таємниці.

Зараз дивляться

Комікс, з якого почався жанр супергероїв

Коли цей комікс вперше з’явився на прилавках у 1938 році, то коштував лише 10 центів.

Більшість персонажів того випуску сьогодні вже забуті, проте саме в ньому на кількох сторінках було викладено історію походження Супермена: його народження на планеті, що гине, подорож на Землю та рішення присвятити свою надлюдську силу служінню людству.

За словами Вінсента Зурзоло, президента Metropolis Collectibles/Comic Connect, у світі залишилося лише близько 100 примірників цього видання. Він називає його “Святим Граалем” індустрії, адже саме з успіху Супермена почалася ера Бетмена та інших легендарних супергероїв.

Крадіжка, що підвищила ціну

Проданий примірник колись належав голлівудському актору Ніколасу Кейджу. У 1996 році зірка придбав його за $150 тис., але у 2000 році комікс викрали з його будинку в Лос-Анджелесі.

Історія знайшла продовження лише через 11 років. У 2011-му чоловік, який викупив вміст старої камери зберігання в Каліфорнії, випадково знайшов комікс серед речей.

Раритет повернули актору, і вже за шість місяців Кейдж продав його на аукціоні за $2,2 млн.

Виконавчий директор Metropolis Collectibles Стівен Фішлер вважає, що крадіжка парадоксальним чином підвищила ціну примірника.

– За ті 11 років, поки комікс вважався зниклим, його вартість злетіла до небес. Злодій фактично заробив Ніколасу Кейджу багато грошей, – пояснив Фішлер.

Він порівняв цю історію з викраденням Мони Лізи з Лувру у 1911 році, після якого картина перетворилася на світову ікону.

Джерело : AP