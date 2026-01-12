В Украине экранизируют культовую детскую трилогию Тореадоры из Васюковки Всеволода Нестайко.

Полнометражный фильм находится на стадии разработки, а его ориентировочный бюджет составляет около €2,5 млн.

Тореадоры из Васюковки — кто работает над фильмом

Над экранизацией работает украинский кинопродакшн ForeFilms, известный как продюсер самого кассового украинского игрового фильма 2025 года Ты — космос. Проект станет первой полнометражной экранизацией книги за время независимости Украины.

Правообладателем произведения является дочь писателя Елена Максименко. Переговоры о запуске фильма длились около полугода, ключевым условием сторон было сохранение аутентичности истории.

Тореадоры из Васюковки – современный контекст

События будущего фильма перенесут из советского периода, когда была написана трилогия в 1960–1970-х годах, в реалии независимой Украины. Сценарий разрабатывают режиссеры Роман Краснощек и Антон Чистяков в сотрудничестве с Еленой Максименко.

Для обоих режиссеров этот проект станет первой полнометражной игровой работой. Ранее они снимали короткометражные фильмы с фестивальными наградами, а также документальную ленту Мы дома, в которой закадровый текст озвучил Стивен Фрай.

Тореадоры из Васюковки – бюджет и сроки

Стоимость прав на экранизацию продюсеры не разглашают. Общий бюджет фильма может достичь €2,5 млн, что связано со сложными сценами, в частности эпизодами, изображающими стихийные события.

По оптимистичному сценарию, съемки могут начаться примерно через полтора года. Будущий фильм задумывается как детский и семейный проект для широкой аудитории.

Тореадоры из Васюковки считаются первым украинским детским бестселлером. Книга входит в школьную программу и включена в Особый Почетный список Ганса Кристиана Андерсена как одно из самых выдающихся произведений мировой детской литературы.

Фото: А-ба-ба-га-ла-ма-га

Источник : Forbes