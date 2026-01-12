В Україні екранізують культову дитячу трилогію Тореадори з Васюківки Всеволода Нестайка.

Повнометражний фільм перебуває на етапі розробки, а його орієнтовний бюджет становить близько €2,5 млн.

Тореадори з Васюківки – хто працює над фільмом

Над екранізацією працює український кінопродакшн ForeFilms, відомий як продюсер найкасовішого українського ігрового фільму 2025 року Ти – космос. Проєкт стане першою повнометражною екранізацією книги за час незалежності України.

Правовласницею твору є донька письменника Олена Максименко. Переговори щодо запуску фільму тривали близько пів року, ключовою умовою сторін було збереження автентичності історії.

Тореадори з Васюківки – сучасний контекст

Події майбутнього фільму перенесуть із радянського періоду, коли була написана трилогія у 1960–1970-х роках, у реалії незалежної України. Сценарій розробляють режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков у співпраці з Оленою Максименко.

Для обох режисерів цей проєкт стане першою повнометражною ігровою роботою. Раніше вони знімали короткометражні фільми з фестивальними нагородами, а також документальну стрічку Ми вдома, у якій закадровий текст озвучив Стівен Фрай.

Тореадори з Васюківки – бюджет і терміни

Вартість прав на екранізацію продюсери не розголошують. Загальний бюджет фільму може сягнути €2,5 млн, що пов’язано зі складними сценами, зокрема епізодами, що зображають стихійні події.

За оптимістичним сценарієм, зйомки можуть розпочатися приблизно за півтора року. Майбутній фільм задумують як дитячий та сімейний проєкт для широкої аудиторії.

Тореадори з Васюківки вважаються першим українським дитячим бестселером. Книга входить до шкільної програми та включена до Особливого Почесного списку Ганса Крістіана Андерсена як один із найвидатніших творів світової дитячої літератури.

Фото: А-ба-ба-га-ла-ма-га

Джерело : Forbes