Компания Paramount подала судебный иск против Warner Bros Discovery на фоне подготовки к масштабной сделке с Netflix.

Речь идет о масштабной сделке в стриминговом секторе, которая может существенно изменить баланс сил на медиарынке.

Суть иска и требования Paramount

Гендиректор Paramount Дэвид Эллисон сообщил, что компания обратилась в Канцлерский суд штата Делавэр. В иске Paramount требует от Warner Bros Discovery предоставить расширенное финансовое раскрытие по сделке с Netflix, стоимость которой оценивается в $72 млрд.

По словам Эллисона, акционеры WBD не получили ключевой информации, необходимой для принятия инвестиционного решения.

В частности, речь идет об отсутствии данных по оценке всей сделки с Netflix, механизму уменьшения цены с учетом долга, а также основаниях для так называемой корректировки рисков. Именно им совет директоров WBD обосновывает отклонение денежного предложения Paramount в $30 за акцию.

В Paramount настаивают, что без этих данных акционеры не могут объективно сравнить две альтернативы.

Позиция WBD и политическая реакция

На прошлой неделе совет директоров Warner Bros Discovery отклонил предложение Paramount, объяснив это высокими рисками срыва сделки. В то же время недовольство слиянием публично выразил и президент США Дональд Трамп.

После встречи в декабре с одним из руководителей Netflix Тедом Сарандасом он заявил, что сделка может стать проблемой из-за и без того значительной доли стриминга на рынке, которая еще больше возрастет в случае поглощения.

Реакция индустрии и профсоюзов

В медиаиндустрии в целом доминирует критическое отношение к потенциальному слиянию. Представители отрасли выражают опасения по поводу возможных сокращений рабочих мест, будущего кинопроката и представленности различных голосов в кино и телевидении.

Исполнительные директора Netflix Трег Петерс и Тед Сарандос пытались снять напряжение в письме к индустрии, однако в Гильдии сценаристов Америки продолжают выступать против сделки, указывая на возможные нарушения антимонопольного законодательства.

Предостережения также высказали сенаторы Элизабет Уоррен, Берни Сандерс и Ричард Блюменталь. Они предупреждают, что слияние может привести к росту цен для потребителей и усилить финансовое давление на семьи среднего класса, особенно на фоне недавнего повышения тарифов Netflix.

Источник : TechCrunch