Компанія Paramount подала судовий позов проти Warner Bros Discovery на тлі підготовки до масштабної угоди з Netflix.

Йдеться про масштабну угоду у стримінговому секторі, що може суттєво змінити баланс сил на медіаринку.

Суть позову та вимоги Paramount

Гендиректор Paramount Девід Еллісон повідомив, що компанія звернулася до Канцлерського суду штату Делавер. У позові Paramount вимагає від Warner Bros Discovery надати розширене фінансове розкриття щодо угоди з Netflix, вартість якої оцінюють у $72 млрд.

За словами Еллісона, акціонери WBD не отримали ключової інформації, необхідної для ухвалення інвестиційного рішення.

Зокрема, йдеться про відсутність даних щодо оцінки всієї угоди з Netflix, механізму зменшення ціни з урахуванням боргу, а також підстав для так званого коригування ризиків. Саме ним рада директорів WBD обґрунтовує відхилення грошової пропозиції Paramount у $30 за акцію.

У Paramount наполягають, що без цих даних акціонери не можуть об’єктивно порівняти дві альтернативи.

Позиція WBD і політична реакція

Минулого тижня рада директорів Warner Bros Discovery відхилила пропозицію Paramount, пояснивши це високими ризиками зриву угоди. Водночас невдоволення злиттям публічно висловив і президент США Дональд Трамп.

Після зустрічі у грудні з одним із керівників Netflix Тедом Сарандасом він заявив, що угода може стати проблемою через і без того значну частку стримінга на ринку, яка ще більше зросте у разі поглинання.

Реакція індустрії та профспілок

У медіаіндустрії загалом домінує критичне ставлення до потенційного злиття. Представники галузі висловлюють побоювання щодо можливих скорочень робочих місць, майбутнього кінопрокату та представленості різних голосів у кіно й телебаченні.

Виконавчі директори Netflix Трег Петерс і Тед Сарандос намагалися зняти напругу в листі до індустрії, однак у Гільдії сценаристів Америки продовжують виступати проти угоди, вказуючи на можливі порушення антимонопольного законодавства.

Застереження також висловили сенатори Елізабет Воррен, Берні Сандерс і Річард Блюменталь. Вони попереджають, що злиття може призвести до зростання цін для споживачів і посилити фінансовий тиск на сім’ї середнього класу, особливо на тлі нещодавнього підвищення тарифів Netflix.

Джерело : TechCrunch