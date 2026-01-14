Необычный музыкальный перформанс стал завершением официального визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена в Японию.

В городе Нара, который является родиной японского премьера Санаэ Такаити, лидеры двух государств устроили настоящее барабанное шоу, исполняя кейпоп-хиты.

Шоу от лидеров Японии и Южной Кореи

Одетые в одинаковые синие куртки, Такаити и Ли подыграли на барабанах трекам Dynamite группы BTS и Golden из прошлогодней сенсации – мультфильма Кейпоп-охотницы на демонов.

Видео этого события мгновенно стало вирусным в сети, вызвав волну положительных отзывов в обеих странах.

Выбор такого формата встречи не был случайным. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в прошлом была ударницей в хэви-метал группе.

Зная об этом, президент Ли во время встречи на саммите АТЭС в прошлом году признался, что его мечтой также является игра на барабанах.

Именно поэтому японская сторона подготовила сюрприз. Ли Чжэ Мен подарил Такаити новую барабанную установку, после чего они вместе опробовали инструменты. После выступления лидеры обменялись барабанными палочками со своими автографами.

Президент Южной Кореи в шутку назвал свою игру немного неуклюжей, однако пользователи соцсетей отметили искренность и энергию политиков.

Сигнал о сближении на фоне напряженной истории

Этот музыкальный жест имеет глубокое символическое значение. Отношения между Сеулом и Токио десятилетиями оставались напряженными из-за исторических обид времен японского колониального правления и территориальных споров. Однако сейчас обе страны стремятся к сближению как союзники США в регионе.

Санаэ Такаичи подчеркнула, что взаимодействие Японии, Южной Кореи и США приобретает особую важность в условиях осложнения стратегической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Лидеры также договорились об углублении экономического сотрудничества, в частности на фоне усиления Китаем контроля за экспортом редкоземельных металлов и товаров двойного назначения в Японию.

