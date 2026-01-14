Незвичайний музичний перформанс став завершенням офіційного візиту президента Південної Кореї Лі Чже Мьона до Японії.

У місті Нара, яке є батьківщиною японської прем’єрки Санае Такаїті, лідери двох держав влаштували справжнє барабанне шоу, виконуючи кейпоп-хіти.

Шоу від лідерів Японії та Південної Кореї

Одягнені в однакові сині куртки, Такаїті та Лі підіграли на барабанах трекам Dynamite гурту BTS та Golden із тогорічної сенсації – мультфільму Кейпоп-мисливиці на демонів.

Відео цієї події миттєво стало вірусним у мережі, викликавши хвилю позитивних відгуків у обох країнах.

Вибір такого формату зустрічі не був випадковим. Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті у минулому була ударницею у хеві-метал гурті.

Знаючи про це, президент Лі під час зустрічі на саміті АТЕС минулого року зізнався, що його мрією також є гра на барабанах.

Саме тому японська сторона підготувала сюрприз. Лі Чже Мьон подарував Такаїті нову барабанну установку, після чого вони разом випробували інструменти. Після виступу лідери обмінялися барабанними паличками зі своїми автографами.

Президент Південної Кореї жартома назвав свою гру трохи незграбною, проте користувачі соцмереж відзначили щирість та енергію політиків.

Сигнал про зближення на тлі напруженої історії

Цей музичний жест має глибоке символічне значення. Відносини між Сеулом і Токіо десятиліттями залишалися напруженими через історичні образи часів японського колоніального правління та територіальні суперечки. Однак зараз обидві країни прагнуть зближення як союзники США в регіоні.

Санае Такаїчі наголосила, що взаємодія Японії, Південної Кореї та США набуває особливої ваги в умовах ускладнення стратегічного середовища в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Лідери також домовилися про поглиблення економічної співпраці, зокрема на тлі посилення Китаєм контролю за експортом рідкісноземельних металів і товарів подвійного призначення до Японії.

