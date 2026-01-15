Телеканал HBO официально представил первый трейлер долгожданного третьего сезона культовой драмы Эйфория.

Продолжение сериала, которого фанаты ждали более четырех лет, смещает фокус с подростковой жизни героев на взрослую.

Главной неожиданностью стал временной скачок. События разворачиваются через пять лет после финала второго сезона. Герои оставили школу в прошлом и теперь пытаются найти свое место в реальном мире.

Эйфория 3 сезон – трейлер и дата выхода

Согласно кадрам трейлера и комментариям шоураннера Сэма Левинсона, жизнь ключевых персонажей существенно изменилась.

Главная героиня Ру (Зендея) теперь живет в Мексике. Она пытается завязать с прошлым, но над ней давит огромный долг перед наркоторговкой Лори. Девушке приходится искать рискованные способы вернуть деньги, чтобы выжить.

Пара Касси и Нейта (Сидни Свини и Джейкоб Элорди) не просто осталась вместе, а переехала в пригород и поженилась. Однако за фасадом семейного счастья скрываются новые зависимости — Касси становится вебкам-моделью.

Джулс (Гантер Шафер) учится в художественной школе. Мэдди покоряет Голливуд, работая в агентстве талантов.

Новые эпизоды появятся на стриминговой платформе HBO Max 12 апреля.

Новые звезды и потери каста

Третий сезон станет первым, в котором не будет одного из любимых персонажей сериала – наркодилера Фезко.

Актер Ангус Клауд ушел из жизни в 2023 году, поэтому создатели были вынуждены пересмотреть сюжетные линии. Также в новых сериях не появятся Барби Феррейра (Кэт) и Сторм Рейд (сестра Ру).

К актерскому составу присоединились Шэрон Стоун, испанская певица Rosalía, Наташа Лайонн и Элай Рот.

Сезон сосредотачивается на взрослом опыте героев и том, как детские травмы влияют на дальнейшую жизнь.

Несмотря на долгую паузу из-за забастовок в Голливуде и вынужденные изменения в производстве, Эйфория остается одним из самых ожидаемых телепроектов 2026 года.

Ранее стало известно, что HBO продлил на третий сезон медицинскую драму Больинца Питт, которая завоевала популярность у зрителей и уже получила немало номинаций и наград на различных кинопремиях.

Источник : Variety