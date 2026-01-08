Медична драма Пітт (The Pitt) отримала зелене світло на створення третього сезону. Про це оголосив гендиректор HBO Кейсі Блойс під час прем’єрного показу другого сезону в театрі DGA у Лос-Анджелесі.

Рішення про продовження було озвучено всього за день до виходу другого сезону на HBO Max. Серіал уже встиг стати одним із найуспішніших драматичних проєктів платформи за останній час.

Шоу, створене Р. Скоттом Гемміллом, розповідає про будні медичних працівників у відділенні невідкладної допомоги в Піттсбурзі.

Унікальний формат та успіх у критиків

Серіал, що стартував у 2025 році, швидко став фаворитом як глядачів, так і критиків завдяки своєму незвичному формату.

Кожен сезон складається з 15 епізодів. Сюжет усього сезону охоплює лише одну робочу зміну лікарів. Кожна серія триває рівно одну годину цієї зміни.

Перший сезон шоу Пітт став справжнім тріумфом, отримавши 13 номінацій на премію Еммі та здобувши п’ять перемог.

Серіал визнали найкращою драмою, а акторські нагороди отримали Ноа Вайлі, Кетрін Ланаса та Шон Хатосі. Крім того, напередодні оголошення про третій сезон шоу отримало по дві номінації на премії Actor Awards та Гільдії режисерів США.

Секрет популярності та плани

За словами Кейсі Блойса, успіх серіалу полягає у високій якості та продуманому бюджеті. Оскільки більшість подій відбувається в межах однієї локації, це дозволяє знімати по 15 серій щороку без надмірних витрат.

Блойс підкреслив, що команді вдалося повернути на телебачення традицію випуску нових сезонів на щорічній основі, що зараз є рідкістю для індустрії.

У серіалі продовжує зніматися зірковий склад на чолі з Ноа Вайлі. До нього приєдналися Кетрін Ланаса, Шон Хатосі, Патрік Болл та інші. У другому сезоні до команди також долучилася Сепіде Моафі, яка виконує роль докторки Аль-Хашимі.

Також цього тижня стало відомо, що Neflix офіційно продовжив серіал Емілі в Парижі на шостий сезон.

Джерело : Variety