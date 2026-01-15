Телеканал HBO офіційно представив перший трейлер довгоочікуваного третього сезону культової драми Ейфорія.

Продовження серіалу, на яке фанати чекали понад чотири роки, зміщує фокус із підліткового життя героїв на доросле.

Головною несподіванкою став часовий стрибок. Події розгортаються через п’ять років після фіналу другого сезону. Герої залишили школу в минулому і тепер намагаються знайти своє місце у реальному світі.

Ейфорія 3 сезон – трейлер та дата виходу

Згідно з кадрами трейлера та коментарями шоуранера Сема Левінсона, життя ключових персонажів суттєво змінилося.

Головна героїня Ру (Зендея) тепер живе в Мексиці. Вона намагається зав’язати з минулим, але над нею тяжіє величезний борг перед наркоторговицею Лорі. Дівчині доводиться шукати ризиковані способи повернути гроші, щоб вижити.

Пара Кассі та Нейта (Сідні Свіні та Джейкоб Елорді) не просто залишалася разом, а переїхала до передмістя та одружилася. Проте за фасадом сімейного щастя ховаються нові залежності – Кассі стає вебкам-моделлю.

Джулс (Гантер Шафер) навчається в художній школі. Медді підкорює Голлівуд, працюючи в агентстві талантів.

Нові епізоди з’являться на стрімінговій платформі HBO Max 12 квітня.

Нові зірки та втрати касту

Третій сезон стане першим, у якому не буде одного з улюблених персонажів серіалу – наркодилера Фезко.

Актор Ангус Клауд пішов із життя у 2023 році, тож творці були змушені переглянути сюжетні лінії. Також у нових серіях не з’являться Барбі Феррейра (Кет) та Сторм Рейд (сестра Ру).

До акторського складу долучилися Шерон Стоун, іспанська співачка Rosalía, Наташа Лайонн та Елай Рот.

Сезон зосереджується на дорослому досвіді героїв і тому, як дитячі травми впливають на подальше життя.

Попри довгу паузу через страйки в Голлівуді та вимушені зміни у виробництві, Ейфорія залишається одним із найочікуваніших телепроєктів 2026 року.

Джерело : Variety

