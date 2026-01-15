Актер Мэтью Макконахи выбрал необычную юридическую стратегию для борьбы с подделками, созданными искусственным интеллектом.

Он оформил торговые марки на собственное изображение, голос и узнаваемые фразы, чтобы в случае злоупотреблений иметь возможность обращаться в федеральный суд США.

Макконахи оформил себя как торговые марки

За последние несколько месяцев Ведомство по патентам и торговым маркам США одобрило восемь заявок, поданных от имени Макконахи.

Речь идет о видео и аудиофрагментах с его участием. В частности, семисекундный ролик, где актер стоит на крыльце, три секунды видео у рождественской елки, а также аудиозапись с культовой фразой Alright, alright, alright из фильма Под кайфом и сбитые с толку (Dazed and Confused).

По словам юристов звезды, эти торговые марки должны предотвратить несанкционированное использование голоса или внешности актера в ИИ-приложениях и цифровых подделках.

Они рассчитывают, что такая регистрация позволит быстрее останавливать нарушителей или подавать иски в федеральные суды — даже в ситуациях, когда подделки не используются непосредственно для рекламы товаров.

Сам Макконахи подчеркивает, что хочет четко зафиксировать: любое использование его образа или голоса должно происходить только с его согласия и с надлежащим указанием авторства.

Знаменитости и ИИ-фейки

Подобные проблемы уже возникали у других звезд. С ИИ-фейками в интернете сталкивались, в частности, Том Хэнкс и Тейлор Свифт.

Хотя законы отдельных штатов США защищают право на публичный образ, они в основном касаются коммерческого использования. В случае с монетизированными ИИ-видео в сети граница между коммерческим и некоммерческим контентом часто остается размытой.

Адвокаты Макконахи признают, что подобная практика — почти беспрецедентная, и результат возможных судебных споров пока трудно предсказать. В то же время они считают необходимым проверить этот инструмент на практике.

В Голливуде и профсоюзах надеются на законодательные изменения. В Конгрессе США еще в 2024 году внесли законопроект, запрещающий создание ИИ-копий людей без их согласия, однако документ до сих пор не рассмотрели ни в Палате представителей, ни в Сенате.

