Джамала вошла в состав жюри национального отбора Молдовы на международный песенный конкурс Евровидение 2026.

Артистка будет оценивать участников, которые стремятся представить страну в Вене, а также выступит на сцене конкурса.

Джамала в составе жюри Нацотбора в Молдове

О своей роли на Нацотборе 2026 в Молдове Джамала рассказала в соцсети Threads.

— Пока все обсуждают жеребьевку, препаты и песни финалистов — я уже в пути в Молдову. Буду в жюри на национальном отборе на Евровидение, — написала артистка.

Впоследствии Джамала сообщила, что уже прибыла в Кишинев, где в субботу, 17 января, состоится финал национального отбора.

Артистка призналась, что не только будет оценивать выступления участников, но и выйдет на сцену с песней 1944, которая принесла Украине победу на Евровидении 2016 в Стокгольме.

Как рассказала Джамала, за право представлять Молдову на Евровидении 2026 будут бороться 16 участников, а оценивать их будут 15 членов жюри.

Напомним, что Джамала является музыкальным продюсером украинского Нацотбора на Евровидение 2026. От судейства артистка в этом году отказалась, ведь стремится помогать и поддерживать всех участников без исключения.

На днях финалисты Нацотбора 2026 представили свои конкурсные песни. Победителя жюри и зрители выберут 7 февраля.

