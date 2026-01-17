Джамала увійшла до складу журі національного відбору Молдови на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2026.

Артистка оцінюватиме учасників, які прагнуть представити країну у Відні, а також виступить на сцені конкурсу.

Джамала у складі журі Нацвідбору у Молдові

Про свою роль на Нацвідборі 2026 у Молдові Джамала розповіла у соцмережі Threads.

– Поки всі обговорюють жеребкування, препаті та пісні фіналістів — я вже в дорозі до Молдови. Буду в журі на національному відборі на Євробачення, – написала артистка.

Згодом Джамала повідомила, що вже прибула до Кишинева, де у суботу, 17 січня, відбудеться фінал національного відбору.

Артистка зізналася, що не тільки оцінюватиме виступи учасників, а й вийде на сцену з піснею 1944, яка принесла Україні перемогу на Євробаченні 2016 у Стокгольмі.

Як розповіла Джамала, за право представляти Молдову на Євробаченні 2026 боротимуться 16 учасників, а оцінюватимуть їх 15 членів журі.

Нагадаємо, що Джамала є музичною продюсеркою українського Нацвідбору на Євробачення 2026. Від суддівства артистка цьогоріч відмовилася, адже прагне допомагати і підтримувати всіх учасників без винятку.

Днями фіналісти Нацвідбору 2026 представили свої конкурсні пісні. Переможця журі та глядачі оберуть 7 лютого.

