Співачка Оля Полякова поділилася враженнями від свого зятя, американського музиканта Едена Пассареллі. Також вона зізналася, чи готова стати бабусею.

Полякова про зятя-іноземця

Артистка назвала Едена “розкішним, досвідченим і красивим” хлопцем. Для Полякової головною рисою в чоловікові є доброта, і її старша донька Маша обрала саме такого партнера.

На початку року Оля разом з донькою і зятем їздила відпочивати в Буковель. Співачка каже, що Еден був дуже вдячний і йому неабияк сподобалася Україна.

Зараз дивляться

– Він вражений стійкістю наших людей і тим, як ми тримаємося під час війни. Його захоплюють наші військові, наші жінки, кухня, природа. Він навіть пожартував: Чому ви називаєте себе країною третього світу? Порівняно з вашим розвитком, ресторанами, сервісом і заправками — це Америка країна третього світу, – розповіла Полякова.

Співачка зізналася, що зять називає її “мамою”, і це, за словами Олі, “прикольно”. Еден разом із донькою Полякової навчається у Берклі на менеджменті шоубізнесу. Також він є директором гурту, в якому Маша – фронтвумен.

– Маша пише музику, вірші й тексти, робить аранжування. Він займається пошуком фестивалів, виступів і можливостей. Думаю, що в колаборації у них є майбутнє, – зазначила артистка.

Оля додала, що у батька Едена – другий за величиною лейбл звукозапису у США, і при цьому хлопець дуже здивований рівнем життя в Україні.

Чи готова Полякова стати бабусею

Артистка припускає, що спершу статус бабусі, напевно, буде її трохи бентежити. Однак Полякова готова до таких змін, адже навчилися ставитися до життя легше. До того ж статус бабусі не змусить співачку забути про себе, свої радості і задоволення.

– Статус бабусі точно не змусить мене сісти й в’язати шкарпетки чи бути лише нянькою для онука. Це не про мене. Для ЗМІ, напевно, це буде просто нова приставка — “новоспечена бабуся Оля Полякова”. А в житті нічого не зміниться. Я не перестану носити короткі спідниці й провокувати напівголими чи зовсім голими образами. Я вважаю, що потрібно отримувати задоволення від себе, доки в тебе є бажання це робити, – наголосила вона.

І хоч Полякова вважає, що 20-річній Маші ще не час народжувати, співачка лише порадіє, якщо її донька завагітніє.

– Я вважаю, що дитина їй зараз не потрібна. Вона — студентка в чужій країні, без власного житла і доходу, тож зараз не той етап життя. Голова на плечах, контрацепція і чітке відчуття свого призначення та майбутнього — точно не про народження дітей у двадцять років, – додала Оля.

Джерело : Viva

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.