Зверополис 2 от Disney стал самым кассовым анимационным фильмом в истории Голливуда. Вторая часть популярного мультфильма собрала в мировом прокате $1,7 млрд.

Зверополис 2 опередил другой анимационный хит Disney – Мыслями наизнанку 2, который в 2024 году собрал $1,69 млрд. Абсолютным лидером среди анимации в мире остается китайский фильм Нечжа 2 с кассовыми сборами в $2,25 млрд.

Зверополис 2 теперь занимает девятое место в списке самых кассовых фильмов всех времен, уступая двум супергеройским блокбастерам — Человек-паук: Нет пути домой ($1,9 млрд) и Мстители: Война бесконечности ($2 млрд).

— Это достижение принадлежит прежде всего поклонникам по всему миру, чей энтузиазм сделал это возможным. Мы очень гордимся нашими режиссерами, а также всей командой Walt Disney Animation Studios за создание фильма, который так глубоко трогает зрителей во всем мире. Зверополис 2 — это выдающееся достижение, и мы благодарны всем, кто помог воплотить его в жизнь, — заявил сопредседатель Disney Entertainment Алан Бергман.

Зверополис 2 вышел в прокат перед Днем благодарения и за пять дней собрал $559,5 млн по всему миру, став самым успешным дебютом года. Всего в США лента заработала около $390 млн, а за пределами страны – $1,3 млрд.

Режиссеры Джаред Буш и Байрон Говард во второй части мультфильма рассказывают о крольчихе, офицере полиции Джуди Хопс и лисе Нике Уайлде, которые снова объединяются, чтобы преследовать загадочного змея, проникшего в Зверополис и вызвавшего всеобщий переполох.

