Зоотрополіс 2 від Disney став найкасовішим анімаційним фільмом в історії Голлівуду. Друга частина популярного мультфільму зібрала у світовому прокаті $1,7 млрд.

Зоотрополіс 2 встановив новий касовий рекорд

Зоотрополіс 2 випередив інший анімаційний хіт Disney – Думками навиворіт 2, який у 2024 році зібрав $1,69 млрд. Абсолютним лідером серед анімації у світі залишається китайський фільм Нечжа 2 із касовими зборами у $2,25 млрд.

Зоотрополіс 2 тепер посідає дев’яте місце у списку найкасовіших фільмів усіх часів, поступаючись двом супергеройським блокбастерам — Людина-павук: Додому шляху нема ($1,9 млрд) та Месники: Війна нескінченності ($2 млрд).

– Це досягнення належить насамперед шанувальникам по всьому світу, чий ентузіазм зробив це можливим. Ми надзвичайно пишаємося нашими режисерами, а також усією командою Walt Disney Animation Studios за створення фільму, який так глибоко зачіпає глядачів у всьому світі. Зоотрополіс 2 — це надзвичайне досягнення, і ми вдячні всім, хто допоміг втілити його в життя, – заявив співголова Disney Entertainment Алан Бергман.

Зоотрополіс 2 вийшов у прокат перед Днем подяки і за п’ять днів зібрав $559,5 млн по всьому світу, ставши найуспішнішим дебютом року. Загалом у США стрічка заробила близько $390 млн, а за межами країни – $1,3 млрд.

Режисери Джаред Буш і Байрон Говард у другій частині мультфільму розповідають про кролицю, офіцерку поліції Джуді Гопс та лиса Ніка Вайлда, які знову об’єднуються, щоб переслідувати загадкового змія, який проник в Зоотрополіс і викликав загальний переполох.

Джерело : Variety

