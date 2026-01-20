Маша Єфросиніна підтримала співачку Олену Тополю, яка постраждала від шантажу та інтимні відео якої злили в мережу. Також телеведуча звернулася до жінок, які стикалися з подібним злочином.

Єфросиніна про ситуацію Тополі

За словами Маші, Олена Тополя зробила те, що десятиліттями вважалося неможливим: перетворила зброю шантажиста на його ж вирок. Телеведуча вважає, що зловмисник здійснив напад не на одну жінку, а на гідність кожної.

– Шантаж — це не про інтим. Це про контроль. Про спробу керувати страхом, адже нас вчили боятися осуду більше, ніж зла. Олено, ти неймовірна. Твоя сміливість сьогодні дає право на голос тисячам жінок, які досі боялися. Моя абсолютна тобі підтримка. І кожній з тих, хто стикався з подібним мерзенним злочином, – написала Єфросиніна в Instagram.

Маша закликала жінок, які пережили подібний злочин, не мовчати, адже зло паразитує на тиші і страху через те, що скажуть люди. За словами Єфросиніної, ситуація Тополі – приклад для кожної, адже вона показала, що не потрібно боятися говорити першою.

– Сором має змінити адресу. Досить терпіти ці архаїчні спроби придушення! Намагання присоромити жінку за її особисте життя – це ницість. Соромно має бути не тій, що зіткнулась з тиском, а тому, хто краде приватність заради наживи. Олена не просто захистила себе. Вона “роззброїла” шантажиста, забравши в нього головну зброю – наш страх перед осудом, – наголосила ведуча.

Єфросиніна додала, що у списку шантажистів часто фігурують імена публічних людей, зокрема і її. Це робиться з метою маніпуляції та залякування, аби “посилити тиск на жінку, щоб їй здавалося, що розголос буде нищівним”.

– Жодного відео я не отримувала. Це класична технологія залякування, яка розсипається, як тільки ви вмикаєте світло. Як тільки ви говорите першою, – зазначила Маша.

Напередодні Олена Тополя повідомила, що її шантажували поширенням інтимних відео в мережі. Зловмисник вимагав від співачки $75 тис. (понад 3,2 млн грн), його вже затримала поліція.

