Лидер группы Антитела Тарас Тополя высказался о сливе в сеть интимных видео его бывшей жены, певицы Елены Тополи. По словам музыканта, у него есть предположение, кому это нужно.

Тарас Тополя о слитых видео бывшей жены

На личной странице в Facebook лидер группы Антитела сообщил, что получил на почту письмо с интимными видео бывшей жены и другого мужчины.

Тополя отметил, что в начале декабря прошлого года они с Еленой объявили о разводе, а 14 января 2026 года суд официально расторг их брак, поэтому певица “имела полное право на собственную личную жизнь”.

Сейчас смотрят

— Никто не имел права совершать противоправные действия подобного характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь получить выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь наших детей, — подчеркнул музыкант.

Тарас Тополя подал в полицию заявление о факте распространения материалов порнографического характера, чтобы его приобщили к основному делу.

Лидер группы Антитела имеет предположение о том, кто стоит за этим преступлением и кто таким образом стремится отомстить их семье.

— У меня есть предположение, кому это нужно. Тому, кто годами следил за нашей семьей, отвратительно комментировал по любому поводу. Тихо и открыто пакостил Елене и мне. Из-за жажды мести. А сейчас выбрал момент для удара, когда Елена, я, наши дети проходим нелегкий, уязвимый период. Это только мои предположения, уверен, следствие все установит. Наконец, очень прошу, если вам также пришли эти видео, не распространяйте их. Не присоединяйтесь к этому, — добавил Тополя.

Ранее Елена Тополя заявила, что ее шантажировали сливом интимных видео в сеть. Злоумышленник требовал от певицы $75 тыс. (более 3,2 млн грн), угрожая дальнейшим распространением материалов.

Тополя написала заявление в полицию. Впоследствии правоохранители задержали 23-летнего киевлянина, который шантажировал певицу. Мужчине грозит 12 лет лишения свободы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.