Оргкомитет Ukrainian Fashion Week (UFW) объявил об изменении графика проведения будущего сезона FW26-27.

Вместо запланированного начала февраля, главное модное событие страны состоится на месяц позже – с 12 по 15 марта 2026 года. Об этом сообщается на официальной странице UFW в Instagram.

Почему перенесли старт сезона UFW и новая дата

Причиной такого решения стали непрерывные атаки россиян на объекты энергетической системы Украины. Из-за сложной ситуации в Киеве и технических ограничений организаторы решили изменить даты.

– Украинская fashion-индустрия столкнулась с беспрецедентными вызовами, однако мы продолжаем работать и готовим новый сезон, ведь модная индустрия является важной составляющей культурной дипломатии и экономики Украины, – отметила соучредитель и CEO Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.

Новые даты выбрали также с учетом международного календаря – украинские показы пройдут после завершения Парижской недели моды (Paris Fashion Week).

Дизайнеры и представители индустрии уже отреагировали на новость. Популярные бренды, такие как Frolov, а также модные критики, модели и другие представители индустрии поддержали это решение в комментариях.

Участники сообщества назвали перенос ответственным и взвешенным шагом, поблагодарили команду UFW за стойкость и подтвердили готовность встретиться на главном подиуме страны уже в марте.

История и значение UFW для Украины

Ukrainian Fashion Week – это первая в Восточной Европе неделя прет-а-порте, основанная еще в 1997 году. За это время она стала уникальной площадкой, которая соответствует мировым стандартам и ежегодно собирает более 50 участников и тысячи гостей.

Среди постоянных резидентов Недели моды – дизайнеры и бренды, известные не только в Украине: Bevza, Ruslan Baginskiy, Frolov, Litkovskaya и другие.

Помимо показов известных мастеров, оргкомитет активно поддерживает молодых дизайнеров через проекты New Generation of Fashion и конкурс Взгляд в будущее.

С началом полномасштабного вторжения в 2022 году институт запустил инициативу Support Ukrainian Fashion. Это позволило украинским брендам не останавливаться, а показывать свои коллекции на мировых подиумах в Лондоне, Берлине, Копенгагене, Мадриде и других городах.

