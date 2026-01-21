Новый сезон Ukrainian Fashion Week стартует на месяц позже: причина и даты
- Ukrainian Fashion Week перенес сезон FW26–27 с февраля на март.
- Решение связано с атаками РФ на энергосистему и сложной технической ситуацией в Киеве
- Сезон FW26-27 состоится после Paris Fashion Week.
Оргкомитет Ukrainian Fashion Week (UFW) объявил об изменении графика проведения будущего сезона FW26-27.
Вместо запланированного начала февраля, главное модное событие страны состоится на месяц позже – с 12 по 15 марта 2026 года. Об этом сообщается на официальной странице UFW в Instagram.
Почему перенесли старт сезона UFW и новая дата
Причиной такого решения стали непрерывные атаки россиян на объекты энергетической системы Украины. Из-за сложной ситуации в Киеве и технических ограничений организаторы решили изменить даты.
– Украинская fashion-индустрия столкнулась с беспрецедентными вызовами, однако мы продолжаем работать и готовим новый сезон, ведь модная индустрия является важной составляющей культурной дипломатии и экономики Украины, – отметила соучредитель и CEO Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.
Новые даты выбрали также с учетом международного календаря – украинские показы пройдут после завершения Парижской недели моды (Paris Fashion Week).
Дизайнеры и представители индустрии уже отреагировали на новость. Популярные бренды, такие как Frolov, а также модные критики, модели и другие представители индустрии поддержали это решение в комментариях.
Участники сообщества назвали перенос ответственным и взвешенным шагом, поблагодарили команду UFW за стойкость и подтвердили готовность встретиться на главном подиуме страны уже в марте.
История и значение UFW для Украины
Ukrainian Fashion Week – это первая в Восточной Европе неделя прет-а-порте, основанная еще в 1997 году. За это время она стала уникальной площадкой, которая соответствует мировым стандартам и ежегодно собирает более 50 участников и тысячи гостей.
Среди постоянных резидентов Недели моды – дизайнеры и бренды, известные не только в Украине: Bevza, Ruslan Baginskiy, Frolov, Litkovskaya и другие.
Помимо показов известных мастеров, оргкомитет активно поддерживает молодых дизайнеров через проекты New Generation of Fashion и конкурс Взгляд в будущее.
С началом полномасштабного вторжения в 2022 году институт запустил инициативу Support Ukrainian Fashion. Это позволило украинским брендам не останавливаться, а показывать свои коллекции на мировых подиумах в Лондоне, Берлине, Копенгагене, Мадриде и других городах.
Фото: Ukrainian Fashion Week