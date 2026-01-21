Оргкомітет Ukrainian Fashion Week (UFW) оголосив про зміну графіку проведення майбутнього сезону FW26-27.

Замість запланованого початку лютого, головна модна подія країни відбудеться на місяць пізніше – з 12 до 15 березня 2026 року. Про це повідомляється на офіційній сторінці UFW в Instagram.

Чому перенесли старт сезону UFW та нова дата

Причиною такого рішення стали безперервні атаки росіян на об’єкти енергетичної системи України. Через складну ситуацію в Києві та технічні обмеження, організатори вирішили змінити дати.

– Українська fashion-індустрія зіштовхнулася з безпрецедентними викликами, проте ми продовжуємо працювати та готуємо новий сезон, адже модна індустрія є важливою складовою культурної дипломатії та економіки України, – зазначила співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Нові дати обрали також з урахуванням міжнародного календаря – українські покази пройдуть після завершення Паризького тижня моди (Paris Fashion Week).

Дизайнери та представники індустрії вже відреагували на новину. Популярні бренди, як-от Frolov, а також модні критики, моделі та інші представники індустрії підтримали це рішення в коментарях.

Учасники спільноти назвали перенесення відповідальним і зваженим кроком, подякували команді UFW за стійкість і підтвердили готовність зустрітися на головному подіумі країни вже в березні.

Історія та значення UFW для України

Ukrainian Fashion Week – це перший у Східній Європі тиждень прет-а-порте, заснований ще у 1997 році. За цей час він став унікальним майданчиком, який відповідає світовим стандартам і щороку збирає понад 50 учасників та тисячі гостей.

Серед постійних резидентів Тижня моди – дизайнери та бренди, відомі не лише в Україні: Bevza, Ruslan Baginskiy, Frolov, Litkovskaya та інші.

Окрім показів знаних майстрів, оргкомітет активно підтримує молодих дизайнерів через проєкти New Generation of Fashion та конкурс Погляд у майбутнє.

З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році інституція запустила ініціативу Support Ukrainian Fashion. Це дозволило українським брендам не зупинятися, а показувати свої колекції на світових подіумах у Лондоні, Берліні, Копенгагені, Мадриді та інших містах.

