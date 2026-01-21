Співачка Оля Полякова підтримала Тіну Кароль, яку розкритикували у мережі через пісню У нас немає світла. Попри те, що між артистками раніше був публічний конфлікт, Оля стала на захист колеги.

Як Полякова заступилася за Кароль

Співачка пригадала рядки зі своєї пісні Танцюю, як в останній раз: Зроблю музику голосно і стане вже не так холодно. Композиція вийшла в 2023 році і вже тоді, за словами Полякової, були руйнівні обстріли та холодні ночі.

– Ми пройшли це тоді, слава Богу та Силам оборони. Але саме зараз усім нам пекельно не вистачає одного — простого людського тепла. І я зараз не про батареї, а про те, що всередині нас. Коли замість підтримки я бачу тонни агресії один до одного, стає холодно вже не тільки ззовні, – написала Оля.

Полякова наголосила, що Кароль підтримує українців у ці нелегкі часи і “дає тепло як може”, зокрема своєю музикою і роботою. На думку Олі, якщо не подобається чиясь пісня, її краще просто проігнорувати, а не “влаштовувати масовий психоз”.

– Вона артистка, а не чиновник, і намагається зігріти наші душі, поки ворог хоче нас заморозити. Не подобається пісня? Пройдіть повз. Але влаштовувати масовий психоз — це точно не те, що нам всім потрібно зараз! Ми все це пройдемо і станемо тільки сильнішими. Головне – залишатися людьми. Тіна, обіймаю! Тримаємо стрій! – додала Полякова.

Нагадаємо, що Тіна Кароль публічно вибачилася за пісню У нас немає світла, в якій заспівала про відсутність світла, води і тепла в українців.

Раніше у соцмережах розкритикували артистку та сприйняли її відео як насмішку над ситуацією в країні, а дехто припустив, що ця пісня нібито є замовленням влади.

