Легендарная американская актриса и певица Лайза Миннелли вернулась в музыку после длительной паузы.

79-летняя звезда представила трек, созданный с помощью искусственного интеллекта. Это ее первая музыкальная работа с 2013 года.

Эксперимент Миннелли в стиле дип-хаус

Новая композиция получила название Kids, Wait Til You Hear This. Интересно, что так же будут называться и будущие мемуары артистки.

Для поклонников Миннелли стиль песни стал неожиданностью, ведь это динамичный трек в жанре дип-хаус, где на фоне ритмичного бита звучат полные энергии высказывания звезды.

Певица подчеркнула, что хотя в работе использовались современные технологии компании ElevenLabs, ее голос является настоящим. Искусственный интеллект помогал только с аранжировкой и музыкальным сопровождением.

– Я никогда не позволю клонировать или копировать мой голос! Мы использовали ИИ-аранжировку, а не ИИ-вокал. Все возгласы и слова в треке принадлежат мне, – подчеркнула Лайза Миннелли на своей странице в Facebook.

Технологии на службе искусства

Миннелли объяснила свое решение использовать искусственный интеллект стремлением к новым формам выражения.

По ее словам, музыка – это всегда о связи и эмоциональной правде, а новые инструменты должны помогать художнику, а не заменять его.

Певица также отметила, что такие технологии дают артистам возможность быть полноценными владельцами своего творчества, что для нее является принципиальным вопросом.

Кроме Миннелли, к проекту присоединился и другой легендарный исполнитель — Арт Харфанкел. В своей композиции Authorship он использовал ИИ для создания фортепианного сопровождения к отрывку из своих мемуаров.

Гарфанкел сравнил появление ИИ с изобретением микрофонов или многоканальной записи, отметив, что технология лишь открывает новые двери, но человек остается в центре процесса.

Дискуссии вокруг ИИ в музыкальной индустрии

Несмотря на энтузиазм ветеранов сцены, использование искусственного интеллекта вызывает немало споров среди их коллег. Многие звезды опасаются, что технологии оставят музыкантов без работы и приведут к нарушению авторских прав.

— Если вы забираете работу у человека — это плохо. Смысл общества в том, что мы все работаем. Если все будут делать роботы, мы останемся ни с чем, — критически высказался ранее певец Эд Ширан, назвав ИИ странным явлением.

Рэпер Лил Уэйн скептически относится к тому, что программа сможет воспроизвести его уникальный голос, называя себя единственным в своем роде.

В то же время крупные лейблы, которые ранее судились с разработчиками ИИ, начинают заключать партнерские соглашения.

После урегулирования конфликтов с Universal и Warner платформа Udio на этой неделе объявила о партнерстве с Merlin — организацией, представляющей инди-лейблы Beggars Group, Epitaph, Domino, Sub Pop и Warp. Это открывает возможность использования ИИ-инструментов для каталогов артистов от Arctic Monkeys до Aphex Twin.

По словам основателя компании Suno Майка Шульмана, ИИ в индустрии уже стал настолько массовым, что его можно сравнить с Оземпиком: “Все его употребляют, но никто не хочет об этом говорить”.

Напомним, что прошлой осенью в Швеции заключили первое в мире лицензионное соглашение об использовании музыки, созданной искусственным интеллектом. Его подписало общество авторских прав STIM со стартапом Songfox, работающим в Стокгольме.

Источник : The Guardian

