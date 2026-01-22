Легендарна американська акторка та співачка Лайза Міннеллі повернулася у музику після тривалої паузи.

79-річна зірка представила трек, створений за допомогою штучного інтелекту. Це її перша музична робота з 2013 року.

Експеримент Мінеллі у стилі діп-хаус

Нова композиція отримала назву Kids, Wait Til You Hear This. Цікаво, що таку ж назву матимуть і майбутні мемуари артистки.

Для шанувальників Міннеллі стиль пісні став несподіванкою, адже це динамічний трек у жанрі діп-хаус, де на тлі ритмічного біту звучать сповнені енергії висловлювання зірки.

Співачка наголосила, що хоча в роботі використовувалися сучасні технології компанії ElevenLabs, її голос є справжнім. Штучний інтелект допомагав лише з аранжуванням та музичним супроводом.

– Я ніколи не дозволю клонувати або копіювати мій голос! Ми використали ШІ-аранжування, а не ШІ-вокал. Усі вигуки та слова у треку належать мені, – підкреслила Лайза Міннеллі на своїй сторінці у Facebook.

Технології на службі мистецтва

Міннеллі пояснила своє рішення використати штучний інтелект прагненням до нових форм вираження.

За її словами, музика – це завжди про зв’язок та емоційну правду, а нові інструменти мають допомагати митцю, а не замінювати його.

Співачка також зауважила, що такі технології дають артистам можливість бути повноцінними власниками своєї творчості, що для неї є принциповим питанням.

Окрім Міннеллі, до проєкту долучився й інший легендарний виконавець — Арт Гарфанкел. У своїй композиції Authorship він використав ШІ для створення фортепіанного супроводу до уривка зі своїх мемуарів.

Гарфанкел порівняв появу ШІ з винаходом мікрофонів чи багатоканального запису, зазначивши, що технологія лише відкриває нові двері, але людина залишається в центрі процесу.

Дискусії навколо ШІ в музичній індустрії

Попри ентузіазм ветеранів сцени, використання штучного інтелекту викликає чимало суперечок серед їхніх колег. Багато зірок побоюються, що технології залишать музикантів без роботи та призведуть до порушення авторських прав.

— Якщо ви забираєте роботу у людини — це погано. Сенс суспільства в тому, що ми всі працюємо. Якщо все робитимуть роботи, ми залишимося ні з чим, — критично висловився раніше співак Ед Ширан, назвавши ШІ дивним явищем.

Репер Ліл Вейн скептично ставиться до того, що програма зможе відтворити його унікальний голос, називаючи себе єдиним у своєму роді.

Водночас великі лейбли, які раніше судилися з розробниками ШІ, починають укладати партнерські угоди.

Після врегулювання конфліктів із Universal і Warner платформа Udio цього тижня оголосила про партнерство з Merlin — організацією, що представляє інді-лейбли Beggars Group, Epitaph, Domino, Sub Pop і Warp. Це відкриває можливість використання ШІ-інструментів для каталогів артистів від Arctic Monkeys до Aphex Twin.

За словами засновника компанії Suno Майкі Шульмана, ШІ в індустрії вже став настільки масовим, що його можна порівняти з Оземпіком: “Всі його вживають, але ніхто не хоче про це говорити”.

Нагадаємо, що минулої осені у Швеції уклали першу у світі ліцензійну угоду про використання музики, створеної штучним інтелектом. Її підписало товариство авторських прав STIM зі стартапом Songfox, що працює у Стокгольмі.

