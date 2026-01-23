Победитель Евровидения 2009 Александр Рыбак снова попытается представить Норвегию на песенном конкурсе.

Артист вошел в список участников национального отбора Melodi Grand Prix 2026.

Это будет уже третья попытка исполнителя побороться за право представлять страну на Евровидении. Напомним, после триумфа с хитом Fairytale он возвращался на сцену конкурса в 2018 году, где занял 15-е место.

Сейчас смотрят

Александр Рыбак хочет на Евровидение 2026

На этот раз Рыбак участвует в отборе с песней Rise. Композиция вошла в его новый альбом Fairytales Too, в котором артист сочетает поп-музыку с кинематографическим оркестровым звучанием.

В целом за последние годы музыкант отошел от привычного попформата. Он получил степень магистра по киномузыке в США и работал над детским мюзиклом.

Кто соперники Рыбака

Финал Melodi Grand Prix состоится в субботу, 28 февраля 2026 года. За право представлять Норвегию на Евровидении будут бороться девять артистов.

Кроме Александра Рыбака, в финал уже попали еще семь участников – это Mileo, Emma, Jonas Lovv, Hedda Mae, Storm, Leonardo Amor и Silke. Конкурсные песни артистов представят в конце января.

Последнего, девятого финалиста, выбирают зрители через серию дуэлей. В так называемом Кубке Melodi Grand Prix участвуют еще восемь претендентов. Ежедневно на радио и сайте вещателя NRK проходят музыкальные битвы на вылет.

Среди тех, кто борется за последний шанс – метал-группа Gothminster и певица Raylee. Имя финального участника, который составит компанию Александру Рыбаку и другим, станет известно 27 января.

В прошлом году представитель Норвегии Кайл Алессандро с песней Lighter вышел в гранд-финал, где занял 18-е место.

Украинцы также совсем скоро будут выбирать, кто поедет на Евровидение 2026 в Вену. Уже известны имена ведущих национального этапа конкурса этого года.

Фото: Александр Рыбак

Источник : Eurovision

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.