Переможець Євробачення 2009 Олександр Рибак знову спробує представити Норвегію на пісенному конкурсі.

Артист увійшов до списку учасників національного відбору Melodi Grand Prix 2026.

Це буде вже третя спроба виконавця поборотися за право представляти країну на Євробаченні. Нагадаємо, після тріумфу з хітом Fairytale він повертався на сцену конкурсу у 2018 році, де посів 15-те місце.

Олександр Рибак хоче на Євробачення 2026

Цього разу Рибак бере участь у відборі з піснею Rise. Композиція увійшла до його нового альбому Fairytales Too, у якому артист поєднує попмузику з кінематографічним оркестровим звучанням.

Загалом за останні роки музикант відійшов від звичного попформату. Він здобув ступінь магістра з кіномузики у США та працював над дитячим мюзиклом.

Хто суперники Рибака

Фінал Melodi Grand Prix відбудеться у суботу, 28 лютого 2026 року. За право представляти Норвегію на Євробаченні змагатимуться дев’ять артистів.

Крім Олександра Рибака, до фіналу вже потрапили ще сім учасників – це Mileo, Emma, Jonas Lovv, Hedda Mae, Storm, Leonardo Amor та Silke. Конкурсні пісні артистів представлять наприкінці січня.

Останнього, дев’ятого фіналіста, обирають глядачі через серію дуелей. У так званому Кубку Melodi Grand Prix беруть участь ще вісім претендентів. Щодня на радіо та сайті мовника NRK проходять музичні битви на виліт.

Серед тих, хто виборює останній шанс – метал-гурт Gothminster та співачка Raylee. Ім’я фінального учасника, який складе компанію Олександру Рибаку та іншим, стане відоме 27 січня.

Минулого року представник Норвегії Кайл Алессандро з піснею Lighter вийшов до грандфіналу, де посів 18-те місце.

Українці також зовсім скоро обиратимуть, хто поїде на Євробачення 2026 до Відня. Вже відомі імена ведучих цьогорічного національного етапу конкурсу.

Фото: Олександр Рибак

Джерело : Eurovision

