Актриса театра и кино Анна Саливанчук призналась в готовности родить еще детей.

Напомним, звезда воспитывает двух сыновей от брака с экс-мужем, нардепом Александром Божковым. Пара развелась весной 2023 года.

Анна откровенно заявила, что мечтает о большой семье и готова обратиться к медикам, чтобы воплотить эту мечту в будущем.

Анна Саливанчук о планах на беременность

Актриса, которой недавно исполнилось 40 лет, убеждена, что возраст – не препятствие для материнства. Однако знаменитость задумалась о возможности заморозки яйцеклеток для подстраховки.

– Я знаю, что выйду замуж. Я знаю, что рожу девочек, – поделилась Саливанчук в разговоре со стилистом Иваном Морозовым.

Анна отметила, что понимает женщин, которые рожают без партнера с помощью ЭКО, но лично для себя актриса видит появление детей именно в семье, где рядом есть мужчина.

Актриса уверена, что снова выйдет замуж, однако не собирается искать любовь специально — верит, что “тот самый” найдет ее сам.

– Не хочу искать. Они должны искать меня. Обо мне все есть. Если человек заинтересуется Анной Саливанчук, то посмотрит, где у меня спектакль, и придет с цветами – все, я пошла с тобой на ужин, и мы начали общаться. Я об этом думала: я либо на съемочной площадке, либо на детской площадке. Это факт. Но я и много времени провожу в спортзале, где куча мужчин, — поразмыслила Анна.

Для актрисы не имеет значения возраст партнера. Гораздо более важными она называет энергетику человека, его отношение к родителям и к детям. Саливанчук принципиально не принимает позицию, когда детей называют “бременем”, и спокойно относится к тому, что у будущего избранника могут быть собственные дети.

Саливанчук о прошлом браке

Откровенно рассказывая о планах на будущее, актриса вспомнила и о тяжелом опыте прошлых отношений.

Она призналась, что долгое время игнорировала “красные флажки” в браке, пытаясь оправдать партнера. Такое самопожертвование привело к серьезным проблемам из-за психосоматики.

– Когда мое здоровье начало портиться – из-за чего? Психосоматика, конечно. Шея, я потеряла зрение, у меня титановая пластина, я в 35 лет просто проснулась, слепая, – вспомнила Анна Саливанчук.

Сейчас Анна активно занимается саморазвитием и участвует в провокационном спектакле MILF. Этот проект, по словам звезды, является своеобразным психологическим исследованием и напоминанием для женщин, которые привыкли жить ради других, забывая о себе.

