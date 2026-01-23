Акторка театру та кіно Анна Саліванчук зізналася про готовність народити ще дітей.

Нагадаємо, зірка виховує двох синів від шлюбу з ексчоловіком, нардепом Олександром Божковим. Пара розлучилася навесні 2023 року.

Анна відверто заявила, що мріє про велику родину і готова звернутися до медиків, щоби втілити цю мрію в майбутньому.

Анна Саліванчук про плани на вагітність

Акторка, якій нещодавно виповнилося 40 років, переконана, що вік – не перешкода для материнства. Проте, знаменитість задумалася про можливість заморозки яйцеклітин для підстрахування.

– Я знаю, що вийду заміж. Я знаю, що народжу дівчат, – поділилася Саліванчук в розмові зі стилістом Іваном Морозовим.

Анна зауважила, що розуміє жінок, які народжують без партнера за допомогою ЕКО, та особисто для себе акторка бачить появу дітей саме в сім’ї, де поруч є чоловік.

Акторка впевнена, що знову вийде заміж, проте не збирається шукати кохання спеціально — вірить, що “той самий” знайде її сам.

– Не хочу шукати. Вони мене мають шукати. Про мене все є. Якщо людина зацікавиться Анною Саліванчук, то подивиться, де у мене вистава й приходить з квітами – все, я на вечерю пішла з тобою й ми почали спілкуватися. Я про це думала: я або на знімальному майданчику, або на дитячому майданчику. Це факт. Але я й багато часу проводжу в спортзалі, де купа чоловіків, – поміркувала Анна.

Для акторки не має значення вік партнера. Набагато важливішими вона називає енергетику людини, її ставлення до батьків і до дітей. Саліванчук принципово не приймає позицію, коли дітей називають “тягарем”, і спокійно ставиться до того, що в майбутнього обранця можуть бути власні діти.

Саліванчук про минулий шлюб

Відверто розповідаючи про плани на майбутнє, акторка згадала і про важкий досвід минулих стосунків.

Вона зізналася, що довгий час ігнорувала “червоні прапорці” у шлюбі, намагаючись виправдати партнера. Така самопожертва призвела до серйозних проблем через психосоматику.

– Коли моє здоров’я почало сипатися – саме через що? Психосоматика, звичайно. Шия, я втратила зір, в мене титанова пластина, я в 35 років просто прокинулася, сліпа, – згадала Анна Саліванчук.

Зараз Анна активно займається саморозвитком та бере участь у провокаційній виставі MILF. Цей проєкт, за словами зірки, є своєрідним психологічним дослідженням та нагадуванням для жінок, які звикли жити заради інших, забуваючи про себе.

