Знаю, що народжу дівчат: Анна Саліванчук хоче знову стати мамою
- Анна Саліванчук заявила про готовність народити ще дітей у новому шлюбі.
- Акторка не вважає вік перешкодою для материнства.
- Разом із тим Анна не планує шукати чоловіка, бо переконана, що ініціатива має йти від нього.
Акторка театру та кіно Анна Саліванчук зізналася про готовність народити ще дітей.
Нагадаємо, зірка виховує двох синів від шлюбу з ексчоловіком, нардепом Олександром Божковим. Пара розлучилася навесні 2023 року.
Анна відверто заявила, що мріє про велику родину і готова звернутися до медиків, щоби втілити цю мрію в майбутньому.
Анна Саліванчук про плани на вагітність
Акторка, якій нещодавно виповнилося 40 років, переконана, що вік – не перешкода для материнства. Проте, знаменитість задумалася про можливість заморозки яйцеклітин для підстрахування.
– Я знаю, що вийду заміж. Я знаю, що народжу дівчат, – поділилася Саліванчук в розмові зі стилістом Іваном Морозовим.
Анна зауважила, що розуміє жінок, які народжують без партнера за допомогою ЕКО, та особисто для себе акторка бачить появу дітей саме в сім’ї, де поруч є чоловік.
Акторка впевнена, що знову вийде заміж, проте не збирається шукати кохання спеціально — вірить, що “той самий” знайде її сам.
– Не хочу шукати. Вони мене мають шукати. Про мене все є. Якщо людина зацікавиться Анною Саліванчук, то подивиться, де у мене вистава й приходить з квітами – все, я на вечерю пішла з тобою й ми почали спілкуватися. Я про це думала: я або на знімальному майданчику, або на дитячому майданчику. Це факт. Але я й багато часу проводжу в спортзалі, де купа чоловіків, – поміркувала Анна.
Для акторки не має значення вік партнера. Набагато важливішими вона називає енергетику людини, її ставлення до батьків і до дітей. Саліванчук принципово не приймає позицію, коли дітей називають “тягарем”, і спокійно ставиться до того, що в майбутнього обранця можуть бути власні діти.
Саліванчук про минулий шлюб
Відверто розповідаючи про плани на майбутнє, акторка згадала і про важкий досвід минулих стосунків.
Вона зізналася, що довгий час ігнорувала “червоні прапорці” у шлюбі, намагаючись виправдати партнера. Така самопожертва призвела до серйозних проблем через психосоматику.
– Коли моє здоров’я почало сипатися – саме через що? Психосоматика, звичайно. Шия, я втратила зір, в мене титанова пластина, я в 35 років просто прокинулася, сліпа, – згадала Анна Саліванчук.
Зараз Анна активно займається саморозвитком та бере участь у провокаційній виставі MILF. Цей проєкт, за словами зірки, є своєрідним психологічним дослідженням та нагадуванням для жінок, які звикли жити заради інших, забуваючи про себе.