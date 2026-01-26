Люблю, спасибо и прощай: в семье Григория Германа случилось горе
В семье ведущего программы Ранок у великому місті на ICTV2 Григория Германа произошло горе. Из жизни ушел его отец Юрий Владимирович.
О потере родного человека ведущий сообщил в своих соцсетях. Герман поделился селфи, на котором позирует вместе с отцом.
Юрий Владимирович ушел из жизни в свой день рождения, 24 января. В этот день ему исполнилось 74 года. Что стало причиной смерти отца, Григорий не сообщил.
— Люблю. Спасибо. Прости. Прощай. 24.01.1952 — 24.01.2026, — написал ведущий.
В комментариях друзья и коллеги Григория поддержали его и выразили искренние соболезнования. Память Юрия Владимировича публично почтила также жена ведущего Ирина.
— Светлая память прекрасному свекру и спасибо Юрию Владимировичу за тебя, Григорий, — написала она.
Ранее в интервью Славе Демину Григорий рассказывал, что его родители развелись, когда он был еще маленьким. Несмотря на это, ведущий никогда не чувствовал отсутствия отца в жизни. Родители смогли сделать так, что развод никак не повлиял на отношения сына с ними.
Фото: Григорий Герман