У родині ведучого програми Ранок у великому місті на ICTV2 Григорія Германа сталося горе. Із життя пішов його батько Юрій Володимирович.

У Григорія Германа помер батько

Про втрату рідної людини ведучий повідомив у своїх соцмережах. Герман поділився селфі, на якому позує разом із татом.

Юрій Володимирович пішов з життя у свій день народження, 24 січня. Цього дня йому виповнилося 74 роки. Що стало причиною смерті батька, Григорій не повідомив.

– Люблю. Дякую. Пробач. Прощавай. 24.01.1952 – 24.01.2026, – написав ведучий.

У коментарях друзі та колеги Григорія підтримали його та висловили щирі співчуття. Пам’ять Юрія Володимировича публічно вшанувала також дружина ведучого Ірина.

– Світла пам’ять прекрасному свекру і дякую Юрію Володимировичу за тебе, Григорію, – написала вона.

Раніше в інтерв’ю Славі Дьоміну Григорій розповідав, що його батьки розлучилися, коли він був ще маленьким. Попри це, ведучий ніколи не відчував відсутності тата в житті. Батьки змогли зробити так, що розлучення ніяк не вплинуло на стосунки сина з ними.

Нещодавно Олена Кравець розповіла, як переживає втрату своєї мами Надії Федорівни. Акторка зізналася, що відчуває присутність рідної людини в житті, тому часто з нею розмовляє.

Фото: Григорій Герман

