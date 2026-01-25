Актриса и ведущая Елена Кравец рассказала, как переживает потерю своей мамы Надежды Федоровны. Она призналась, что до сих пор не может осознать и принять смерть родного человека.

Елена Кравец о потере мамы

Актриса поделилась личным в видео на YouTube, в котором она берет интервью у самой себя и отвечает на вопросы подписчиков. Кравец вспомнила совет, который ей дал девятилетний сын Иван, узнав о смерти бабушки.

— Ваня сказал: Мама, ты же плачешь? Ты же позволяешь себе плакать? Мам, надо плакать и надо выплакать все слезы до самого дна, до последней капельки, и потом только грустить. Такая детская мудрость, — поделилась Елена.

По словам Кравец, раньше она скептически относилась к словам о “присутствии” в жизни близких после их смерти. Однако сейчас актриса изменила свое мнение, ведь чувствует рядом маму и разговаривает с ней искренне и откровенно.

— Я разговариваю с мамой так искренне и так свободно, как, возможно, не разговаривала уже очень давно. Потому что обычно мы бережем наших родителей, не рассказываем им все. А сейчас я разговариваю с мамой в совершенно другом формате — без табу. Есть ощущение, что она рядом, и будет всегда, — поделилась актриса.

Впервые о смерти мамы Елена Кравец сообщила в ноябре прошлого года во время моноспектакля Можно я просто посижу?

Актриса призналась, что более двух лет назад Надежда Федоровна перенесла инсульт, из-за чего перестала узнавать близких. 86-летний отец Елены Кравец заботился о жене до последних дней ее жизни.

Фото: Елена Кравец

