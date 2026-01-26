Український актор Олександр Рудинський, що став зіркою премії BAFTA, зізнався, що у своєму житті мріяв зустрітися з двома людьми.

Перша мрія збулася, коли Рудинський нарешті особисто познайомився з боксером Олександром Усиком. Він розповів подробиці тренування з абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Рудинський про захоплення Усиком

Актор захопився боксером ще у 2012 році, після тріумфу Усика на Олімпійських іграх. Рудинський вважає спортсмена “надлюдиною” та зізнався, що перед складними виставами налаштовується на роботу, слухаючи музику, під яку чемпіон виходить на ринг.

Зараз дивляться

Олександр пригадав, як ще студентом вперше побачив кумира в центрі Києва. Тоді він просто завмер на місці й упродовж 30 секунд не міг відвести очей від боксера, поки той не помітив пильного погляду незнайомця.

Також актор розповів, як під час останнього бою Усика проти Дюбуа їхав у потязі з поганим зв’язком і разом із колегами-акторами намагався відстежувати результат через кілька телефонів одночасно.

– Ми поставили три чи чотири телефони, намагалися ловити сигнал. Паралельно мені писали друзі, мені писала Марія, Іван Уривський сидів вдома і дивився бій. Ми їдемо, мені постійно пишуть, і в якийсь момент бій завершується нокаутом. Я пишу в сториз: “Олександре Олександровичу, єдине прохання – не завершувати кар’єру, бо я мрію побачити ваш бій наживо”, – розповів Рудинський в проєкті Де брехня? Андрія Бєднякова.

На допис відреагував спортивний коментатор Володимир Кобельков, який згодом завітав до актора на виставу, а після несподівано запропонував спільне тренування з чемпіоном.

Рудинський про тренування з Усиком

Актор зізнався, що до останнього не міг повірити в реальність того, що відбувається. Коли він приїхав до зали, то сів попити кави перед тренуванням, аж тут стався епічний момент .

– Я в якийсь момент просто повертаю голову і бачу, як у двір заїжджає машина. Все навколо сповільнюється. Виходить людина, яку я називаю “президент миру”. Він бере сумку, піднімається, йде в роздягальню. Потім виходить уже перевдягнутий, тисне руку і каже: “Привіт, Саня. Я – Саня. Що, п’ємо каву чи йдемо одразу?” – згадав Рудинський.

Того дня тренера в залі не було, тож Олександр Усик особисто проводив заняття для актора. Після інтенсивної роботи вони разом пили протеїнові коктейлі та спілкувалися.

Олександр соромився просити про спільне фото, аби боксер не подумав, що він прийшов лише заради контенту, проте Усик врешті сам запропонував зробити світлину на пам’ять.

Актор довго вагався, чи варто публікувати фото в соцмережах, але зрештою виставив сториз під пісню свого улюбленого гурту The Blaze – Dreamer. Зранку він побачив в Усика репост знімка.

– І я просто йду в душ, включаю воду. І я просто стою і починаю плакати. Беззвучно. Просто плачу, але з усмішкою на обличчі, – зізнався Рудинський.

Актор відверто сказав, що вважає себе “одержимою” людиною, яку можуть надихати інші. Крім Олександра Усика Рудинський так само мріє познайомитися із зіркою Голлівуду Леонардо Ді Капріо.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.