Актриса Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о возможном разрыве отношений со своим мужем Сергеем. В сети уже давно ходят предположения о кризисе в браке пары.

Елена Кравец о разводе

Елена призналась, что ситуация в ее семье действительно непростая, однако о разводе с мужем пока речи не идет. В подробности Кравец вдаваться не стала, ведь она не любит выносить личное на общее обсуждение.

— Все сложно, знаете, как статус пишут в сети. Мы не разведены — это все, что я могу сказать на сегодня, — поделилась актриса.

Ранее, отвечая на вопрос, влюблена ли Кравец сейчас, она сказала: Да. В жизнь. О муже Сергее в личном видео на YouTube актриса не упомянула.

Сейчас смотрят

Елена и Сергей Кравец знакомы еще со времен студенчества в Кривом Роге — тогда они вместе выступали в КВН. В сентябре 2002 года пара официально поженилась. У супругов трое детей: дочь Мария, двойняшки Иван и Екатерина.

Недавно Елена Кравец рассказала, как переживает потерю мамы. Актриса призналась, что до сих пор не может осознать смерть родного человека.

Фото: Елена Кравец

Источник : Люкс ФМ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.