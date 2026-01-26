Акторка Катерина Кузнецова пояснила, чому інколи поширює в соцмережах контент російською мовою – зокрема йдеться про жарти.

У розмові із журналісткою програми Ранок у великому місті Ксенією Малинюк зірка уточнила, в яких випадках може запостити мем російською.

Кузнецова про російську в соцмережах

За словами акторки, вона не вбачає проблем у таких жартах, якщо вони не нові.

– Якщо мені подобається мем, і якщо він старий, і він був російською, то, я вважаю, що це можна зробити. Так у мене контент весь українською, – заявила Кузнецова.

Вона додала, що у розмові в неї також можуть траплятися слова російською.

– Я не приховую, що я в побуті з батьками розмовляю російською. У мене є багато друзів, які перейшли на українську мову і які залишилися свідомо говорити російською мовою, я не оцінюю людину за цією ознакою – резюмувала акторка.

До прикладу, минулої осені Катерина Кузнецова публічно підтримала співачку Настю Каменських на тлі її висловів під час туру американськими містами.

Тоді артистка виконала пісні російською, які раніше переклала українською мовою. Також вона заявила, що “неважливо, якою мовою ми розмовляємо”.

Нагадаємо, що сама Катерина Кузнецова з 2011 року жила та працювала в Москві. На момент вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року акторка перебувала в Іспанії, а після запевнила, що в Росію більше не повернеться.

Зірка активно знімається в українських серіалах та фільмах. Минулого літа Кузнецова завершила стосунки з бізнесменом-росіянином Максимом Апліним.

