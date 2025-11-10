Акторка Катерина Кузнецова публічно підтримала співачку Настю Каменських на тлі її висловів під час туру американськими містами.

Нагадаємо тоді артистка виконала пісні російською, які раніше переклала українською мовою. Також вона заявила, що “неважливо, якою мовою ми розмовляємо”.

Кузнецова підтримала Каменських

Про свою позицію акторка заявила в сториз, відповідаючи на питання шанувальників. Зокрема, дехто з підписників поцікавився, як вона ставиться до Каменських та її заяв.

Зараз дивляться

– Я люблю Настю Каменських. І не вважаю її вислови в Чикаго поганими і ганебними, – зазначила Кузнецова.

Нагадаємо цього літа влітку в мережі поширилися відео з концерту NK в Маямі, де вона не лише співала свої хіти російською мовою, а й зверталася так до публіки.

Після цього довкола співачки розгорівся скандал, на тлі якого ювелірна компанія Золотий Вік достроково завершила рекламні заходи за її участю.

До слова, лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, раніше різко висловився про Настю Каменських, заявивши, що вважає її “ворогом України” за висловлювання, які вона дозволила собі під час гастролей містами США.

Артист зізнався, що у разі особистої зустрічі не вітався б і не потиснув би руку ні Насті Каменських, ні її чоловіку Потапу, який також неодноразово опинявся у центрі різних скандалів, повʼязаних із російською мовою.

Фото: Катерина Кузнецова, Настя Каменських

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.