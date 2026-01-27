Российская актриса Татьяна Лазарева, которая с начала полномасштабной войны осудила политику российского диктатора, обратилась к миру на фоне постоянных ударов РФ по энергетической системе Украины.

Лазарева призвала помогать Украине

Актриса призналась, что постоянно думает о ситуации в нашей стране и о том, что люди замерзают в своих домах. По словам Лазаревой, ей страшно за украинцев, которые в 2026 году вынуждены жить без тепла, света и воды.

— Люди в Украине замерзают, и я думаю об этом постоянно. Я думаю об этом каждое утро, когда просыпаюсь, и каждый вечер перед сном. Я не могу не думать об этом. У меня слишком хорошее воображение, и я слишком эмпатична, и мне очень-очень страшно за людей, которые сейчас, в 2026 году, в 21 веке, здесь, в Европе, среди нас — тех, кто продолжает жить и радоваться жизни — замерзают от всепроникающего холода, от отчаяния и страха, — написала Татьяна.

Лазарева подчеркнула, что будет настойчиво делать все, что может, чтобы помочь украинцам пережить эту зиму. Актриса призвала подписчиков не оставаться в стороне.

Также Татьяна рассказала, что благодаря средствам, собранным на аукционе, 28 украинских детей смогли поехать на отдых в лагерь и провести некоторое время в безопасности и тепле.

— Не понимаю, как и что я могу сделать, чтобы остановить этот кошмар, эту войну, этих сумасшедших стариков, которые играют в игрушки живыми людьми. Что я могу сделать, что конкретно я могу? Совсем немного. Но я буду настойчиво это делать, это немного. Это хоть как-то оправдывает мое существование, всю мою жизнь, весь мой предыдущий путь, и это хоть как-то спасает от морального падения в бесконечную бездну, от моих мыслей в голове — ненадолго, — написала актриса.

Недавно о ситуации в Украине высказался Максим Галкин. Он подчеркнул, что тысячи людей мерзнут в домах без света и тепла, а мир “глух и слеп к трагедии”, происходящей в нашей стране.

Фото: Татьяна Лазарева

