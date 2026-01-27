Російська акторка Тетяна Лазарєва, яка з початку повномасштабної війни засудила політику російського диктатора, звернулася до світу на тлі постійних ударів РФ по енергетичній системі України.

Лазарєва закликала допомагати Україні

Акторка зізналася, що постійно думає про ситуацію в нашій державі і про те, що люди замерзають у своїх будинках. За словами Лазарєвої, їй страшно за українців, які у 2026 році змужені жити без тепла, світла й води.

– Люди в Україні замерзають, і я думаю про це постійно. Я думаю про це щоранку, коли прокидаюся, і щовечора перед сном. Я не можу не думати про це. У мене занадто хороша уява, і я занадто емпатична, і мені дуже-дуже страшно за людей, які зараз, у 2026-му році, у 21-му столітті, тут, в Європі, серед нас — тих, хто продовжує жити і радіти життю — замерзають від всепроникного холоду, від відчаю і страху, – написала Тетяна.

Лазарєва наголосила, що наполегливо робитиме все, що може, аби допомогти українцям пережити цю зиму. Акторка закликала підписників не залишатися осторонь.

Також Тетяна розповіла, що завдяки коштам, зібраним на аукціоні, 28 українських дітей змогли поїхати на відпочинок в табір і провести деякий час у безпеці і теплі.

– Не розумію, як і що я можу зробити, щоб зупинити цей кошмар, цю війну, цих божевільних старих, які грають в іграшки живими людьми. Що я можу зробити, що конкретно я можу? Зовсім небагато. Але я буду наполегливо це робити, це небагато. Це хоч якось виправдовує моє існування, все моє життя, весь мій попередній шлях, і це хоч якось рятує від морального падіння в нескінченну безодню, від моїх думок в голові – ненадовго, – написала акторка.

Нещодавно про ситуацію в Україні висловився Максим Галкін. Він наголосив, що тисячі людей мерзнуть у будинках без світла і тепла, а світ “глухий і сліпий до трагедії”, що відбувається у нашій державі.

Фото: Тетяна Лазарєва

