Печерський районний суд Києва продовжив ексдиректору Молодого театру Андрію Білоусу запобіжний захід у вигляді тривання під вартою.

Режисер, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток, перебуватиме під арештом до 21 березня 2026 року. Про це повідомила суддя-спікерка суду Марія Пилаєва.

‎- Щодо підозрюваного ухвалою слідчого судді Печерського райсуду міста Києва строк тримання під вартою продовжено до 21 березня 2026 року, – заявила вона.

Що відомо про справу Андрія Білоуса

У жовтні 2025 року режисеру Андрію Білоусу оголосили про підозру у систематичному сексуальному насильстві щодо студенток.

Зараз дивляться

За даними слідства, у період з березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми.

Білоусу загрожує до 10 років позбавлення волі. Сам режисер заперечує будь-які звинувачення, стверджуючи, що ніколи нікому не завдавав ані моральної, ані фізичної шкоди. Звинувачення у свій бік він назвав “замовною компанією”.

Фото: КНУТКіТ імені Карпенка-Карого