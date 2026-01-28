Украинская певица и ведущая Lida Lee (Лидия Скорубская) откровенно рассказала об изменениях в своей внешности.

Артистка поделилась, что в последнее время получает немало язвительных комментариев по поводу своего веса, и решила ответить критикам.

Lida Lee о весе

Артистка записала серию сториз и опубликовала пост в Instagram, в которых подробно объяснила, что происходило с ней в последнее время.

– Наболело… Поэтому рассказываю то, о чем обычно не говорят. Итак, комментаторы, которые писали “да она беременна”, “фу, поправилась”, садитесь поудобнее и слушайте все ответы на свои вопросы, – обратилась к хейтерам Lida Lee.

По словам певицы, изменения произошли внезапно. Однажды утром она просто не смогла надеть свои вещи, подготовленные для съемок проекта Любовь на выживание на Новом канале.

– Знаете, это было так страшно. Я не могла понять, что происходит и почему все изменилось так резко. Переживала, что это все из-за гормонов или чего-то похуже, – призналась певица.

Чтобы найти причину, артистка обратилась в больницу и сдала анализы. Результаты показали, что изменения стали следствием чрезмерной нагрузки на организм.

Ведь параллельно со съемками программы Lida Lee работала над другими проектами – концертами, клипом и подготовкой к премьере. Из-за плотного графика певица иногда не успевала нормально спать и есть, порой питаясь только раз в день.

– Мое тело просто начало протестовать таким образом, чтобы сказать мне: “Остановись и отдохни”. Ну, но я не могу этого сделать, – рассказала Lida Lee.

Lida Lee обратилась к критикам

Певица подчеркнула, что хейт в соцсетях сильно влиял на ее моральное состояние. Она призвала людей быть добрее и не комментировать чужую внешность, ведь никто не знает, что стоит за этими изменениями.

– Когда в следующий раз увидите девушку, которая немного изменилась внешне, не нужно ей на это указывать. Поверьте, она сама это знает и чувствует. Любое женское тело особенное, но в нем есть куча нюансов, которые мы не можем контролировать, – подытожила звезда.

Напомним, в конце прошлого года Lida Lee рассекретила роман с ведущим и военным Даниэлем Салемом. Певица теперь чаще делится подробностями личной жизни и недавно рассказала об испытаниях, с которыми пара сталкивается в отношениях.

