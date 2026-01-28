Українська співачка та ведуча Lida Lee (Лідія Скорубська) відверто розповіла про зміни у своїй зовнішності.

Артистка поділилася, що останнім часом отримує чимало уїдливих коментарів щодо своєї ваги, і вирішила відповісти критикам.

Lida Lee про вагу

Артистка записала серію сториз й опублікувала допис в Instagram, у яких детально пояснила, що відбувалося з нею протягом останнього часу.

Зараз дивляться

– Наболіло… Тому розповідаю те, про що зазвичай не говорять. Отож, коментатори, які писали “та вона вагітна”, “фу, поправилась”, сідайте зручніше та слухайте всі відповіді на свої запитання, – звернулася до хейтерів Lida Lee.

За словами співачки, зміни сталися раптово. Одного ранку вона просто не змогла вдягнути свої речі, підготовлені для зйомок проєкту Кохання на виживання на Новому каналі.

– Знаєте, це було так страшно. Я не могла зрозуміти, що відбувається, і чому все змінилося так різко. Переживала, що це все через гормони чи щось гірше, – зізналася співачка.

Щоб знайти причину, артистка звернулася до лікарні та здала аналізи. Результати показали, що зміни стали наслідком надмірного навантаження на організм.

Адже паралельно зі зйомками програми Lida Lee працювала над іншими проєктами – концертами, кліпом і підготовкою до прем’єри. Через щільний графік співачка інколи не встигала нормально спати та їсти, часом харчуючись лише раз на день.

– Моє тіло просто почало протестувати в такий спосіб, щоб сказати мені: “Зупинись та відпочинь”. Ну, але я не можу цього зробити, – розповіла Lida Lee.

Lida Lee звернулася до критиків

Співачка наголосила, що хейт у соцмережах сильно впливав на її моральний стан. Вона закликала людей бути добрішими та не коментувати чужу зовнішність, адже ніхто не знає, що стоїть за цими змінами.

– Коли наступного разу побачите дівчину, яка трохи змінилася зовні, непотрібно їй на це вказувати. Повірте, вона сама це знає і відчуває. Будь-яке жіноче тіло особливе, але в ньому є купа нюансів, які ми не можемо контролювати, – підсумувала зірка.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Lida Lee розсекретила роман з ведучим та військовим Даніелем Салемом. Співачка тепер частіше ділиться подробицями особистого життя та нещодавно розповіла про випробування, з якими пара стикається у стосунках.

Фото: Lida Lee

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.