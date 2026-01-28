Так чекаємо на тебе: Інна Бєлєнь розсекретила стать первістка
- Інна Бєлєнь та її наречений Іван дізналися стать майбутнього малюка.
- Пара влаштувала гендер-паті, на яке запросила рідних та друзів.
- Раніше Інна зізнавалася, що спершу хоче стати мамою хлопчика.
Переможниця Холостяка 13 Інна Бєлєнь розсекретила стать майбутньої дитини. Блогерка та її коханий Іван влаштували гендер-паті, щоб розділити важливий момент разом з рідними та друзями.
Хто народиться в Інни Бєлєнь
На особистій сторінці в Instagram блогерка поділилася зворушливим відео з гендер-паті. З ролику стало відомо, що в Інни та Івана народиться донечка.
Пара стояла біля тематичної фотозони, і, натиснувши кнопку, позаду вибухнув рожевий дим, що означало, що вони стануть батьками дівчинки.
– Я досі не можу повірити. Ми так на тебе чекаємо, – написала Бєлєнь.
До слова, Інна була переконана, що стане мамою хлопчика і навіть вже визначилася з ім’я для нього. Утім, пара хоче двох дітей, тож не виключено, що наступним буде саме син.
Раніше Бєлєнь розповідала, що вони з Іваном планують партнерські пологи. З весіллям пара поки не поспішає – і розпис, і вінчання вони хочуть зробити влітку.
Уперше про вагітність Інна Бєлєнь повідомила на постшоу Холостяк 14. Життя після проєкту. Малюк має з’явитися на світ у квітні.
Фото: Інна Бєлєнь