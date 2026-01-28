Переможниця Холостяка 13 Інна Бєлєнь розсекретила стать майбутньої дитини. Блогерка та її коханий Іван влаштували гендер-паті, щоб розділити важливий момент разом з рідними та друзями.

Хто народиться в Інни Бєлєнь

На особистій сторінці в Instagram блогерка поділилася зворушливим відео з гендер-паті. З ролику стало відомо, що в Інни та Івана народиться донечка.

Пара стояла біля тематичної фотозони, і, натиснувши кнопку, позаду вибухнув рожевий дим, що означало, що вони стануть батьками дівчинки.

– Я досі не можу повірити. Ми так на тебе чекаємо, – написала Бєлєнь.

До слова, Інна була переконана, що стане мамою хлопчика і навіть вже визначилася з ім’я для нього. Утім, пара хоче двох дітей, тож не виключено, що наступним буде саме син.

Раніше Бєлєнь розповідала, що вони з Іваном планують партнерські пологи. З весіллям пара поки не поспішає – і розпис, і вінчання вони хочуть зробити влітку.

Уперше про вагітність Інна Бєлєнь повідомила на постшоу Холостяк 14. Життя після проєкту. Малюк має з’явитися на світ у квітні.

Фото: Інна Бєлєнь

