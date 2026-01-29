Актриса Дизель Шоу и певица Виктория Булитко сделала пластическую операцию на лице.

Артистка путем хирургического вмешательства избавилась от своей фирменной родинки. Теперь ее можно увидеть только на архивных фото.

Виктория Булитко избавилась от родинки

Звезда Дизель Шоу записала серию сториз, в которой подробно рассказала все подробности своего решения и процедуры. По словам Виктории, это было “невероятно”, быстро и безболезненно – операция длилась 50 минут.

– Врач говорит, что я такая терпеливая, но действительно было не больно. Я могла бы просто даже заснуть во время операции. Я отдыхала, и, если бы мы с врачом не рассказывали всю свою жизнь, я бы вообще заснула и проснулась в конце операции, – с восторгом поделилась опытом артистка.

Булитко заверила, что четко следовала указаниям врача и спала на спине, выпив перед этим обезболивающее. Утром у актрисы даже не было отека на месте удаления родинки.

– Вот так я выгляжу на второй день после пластической операции, – поделилась Виктория и отправилась на плановое обследование.

Почему Булитко удалила родинку

Виктория призналась, что ее стало беспокоить увеличение родинки. Поэтому она не стала медлить, а поинтересовалась мнением специалистов.

Медики рекомендовали удалить невус, что актриса и сделала. Булитко добавила, что на восстановление ей понадобится месяц, тогда уже можно будет увидеть окончательный результат.

Напомним, на днях результатом пластической операции поделился хореограф Евгений Кот, который удалил хрящ на ухе.

Фото: Виктория Булитко

