Акторка Дизель Шоу та співачка Вікторія Булітко зробила пластичну операцію на обличчі.

Артистка шляхом хірургічного втручання позбулася своєї фірмової родимки. Тепер її можна побачити лише на архівних фото.

Вікторія Булітко позбулася родимки

Зірка Дизель Шоу записала серію сториз, у якій детально розповіла усі подробиці свого рішення та процедури. За словами Вікторії, це було “неймовірно”, швидко та неболяче – операція тривала 50 хвилин.

– Лікар каже, що я така терпляча, але ж дійсно було не боляче. Я могла б просто навіть заснути під час операції. Я відпочивала, і, якби ми з лікарем не розказували все своє життя, я б взагалі заснула і прокинулася в кінці операції, – захоплено поділилася досвідом артистка.

Булітко запевнила, що чітко дотримувалася вказівок лікаря та спала на спині, випивши перед тим знеболювальне. На ранок в акторки навіть не було набряку на місці видалення родимки.

– Ось такий маю вигляд на другий день після пластичної операції, – поділилася Вікторія та рушила на планове обстеження.

Чому Булітко видалила родимку

Вікторія зізналася, що її стало турбувати збільшення родимки. Тож вона не стала зволікати, а поцікавилася думкою спеціалістів.

Медики рекомендували видалити невус, що акторка і зробила. Булітко додала, що на відновлення їй знадобиться місяць, тоді вже можна буде побачити остаточний результат.

Нагадаємо, днями результатом пластичної операції поділився хореограф Євген Кот, який видалив хрящ на вусі.

Фото: Вікторія Булітко

