Михаил Хома, также известный как Dzidzio, впервые прокомментировал слухи о рождении у него ребенка.

Артист после развода с певицей Slavia (Ярослава Притула) не раскрывает подробности личной жизни. Однако в прошлом году в сети появились слухи о том, что Dzidzio больше не одинок и он уже якобы стал папой.

Dzidzio отреагировал на слухи об отцовстве

В комментарии Oboz.ua артист не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о пополнении в семье.

Сейчас смотрят

Вместо этого Dzidzio пообещал, что позже даст конкретный ответ и расставит все точки над “і”. По словам певца, он хочет сделать это изящно.

— Пока я не отвечаю на этот вопрос, потому что хочу дать очень изысканный ответ. Я изящно это сделаю, — сказал Михаил Хома.

Напомним, что Dzidzio в течение восьми лет был женат на Slavia. В апреле 2021 года пара объявила о разводе.

В прошлом году Slavia родила первенца и во второй раз вышла замуж. Избранником певицы стал предприниматель Андрей Павлюк, с которым она познакомилась на курсах в киношколе. Общего ребенка пара назвала Львом.

Slavia рассказывала, как бывший муж Dzidzio отреагировал на ее беременность и в каких они отношениях после развода.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.