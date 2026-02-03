Хочу дать изысканный ответ: Dzidzio ответил на слухи об отцовстве
- Михаил Хома лаконично ответил на слухи о рождении у него ребенка.
- В прошлом году в сети появилась информация о том, что артист якобы стал отцом.
- Сам Dzidzio неохотно раскрывает подробности личной жизни.
Михаил Хома, также известный как Dzidzio, впервые прокомментировал слухи о рождении у него ребенка.
Артист после развода с певицей Slavia (Ярослава Притула) не раскрывает подробности личной жизни. Однако в прошлом году в сети появились слухи о том, что Dzidzio больше не одинок и он уже якобы стал папой.
Dzidzio отреагировал на слухи об отцовстве
В комментарии Oboz.ua артист не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о пополнении в семье.
Вместо этого Dzidzio пообещал, что позже даст конкретный ответ и расставит все точки над “і”. По словам певца, он хочет сделать это изящно.
— Пока я не отвечаю на этот вопрос, потому что хочу дать очень изысканный ответ. Я изящно это сделаю, — сказал Михаил Хома.
Напомним, что Dzidzio в течение восьми лет был женат на Slavia. В апреле 2021 года пара объявила о разводе.
В прошлом году Slavia родила первенца и во второй раз вышла замуж. Избранником певицы стал предприниматель Андрей Павлюк, с которым она познакомилась на курсах в киношколе. Общего ребенка пара назвала Львом.
Slavia рассказывала, как бывший муж Dzidzio отреагировал на ее беременность и в каких они отношениях после развода.