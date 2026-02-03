Хочу дати вишукану відповідь: Dzidzio відповів на чутки про батьківство
- Михайло Хома лаконічно відповів на чутки про народження в нього дитини.
- Минулого року у мережі з'явилася інформація про те, що артист нібито став батьком.
- Сам Dzidzio неохоче розкриває подробиці особистого життя.
Михайло Хома, також відомий як Dzidzio, уперше прокоментував чутки про народження в нього дитини.
Артист після розлучення зі співачкою Slavia (Ярослава Притула) не розкриває подробиці особистого життя. Однак минулого року у мережі з’явилися чутки про те, що Dzidzio більше не самотній і він вже нібито став татом.
Dzidzio відреагував на чутки батьківство
У коментарі Oboz.ua артист не став ані підтверджувати, ані спростовувати інформацію про поповнення в родині.
Натомість Dzidzio пообіцяв, що згодом дасть конкретну відповідь і розставить всі крапки над “і”. За словами співака, він хоче зробити це витончено.
– Поки що я не відповідаю на це запитання, бо хочу дати дуже вишукану відповідь. Я витончено це зроблю, – сказав Михайло Хома.
Нагадаємо, що Dzidzio протягом восьми років перебував у шлюбі зі Slavia. У квітні 2021-го пара оголосила про розлучення.
Минулого року Slavia народила первістка та вдруге вийшла заміж. Обранцем співачки став підприємець Андрій Павлюк, з яким вона познайомилася на курсах в кіношколі. Спільну дитину пара назвала Левом.
Slavia розповідала, як ексчоловік Dzidzio відреагував на її вагітність і в яких вони стосунках після розлучення.