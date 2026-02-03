Михайло Хома, також відомий як Dzidzio, уперше прокоментував чутки про народження в нього дитини.

Артист після розлучення зі співачкою Slavia (Ярослава Притула) не розкриває подробиці особистого життя. Однак минулого року у мережі з’явилися чутки про те, що Dzidzio більше не самотній і він вже нібито став татом.

Dzidzio відреагував на чутки батьківство

У коментарі Oboz.ua артист не став ані підтверджувати, ані спростовувати інформацію про поповнення в родині.

Натомість Dzidzio пообіцяв, що згодом дасть конкретну відповідь і розставить всі крапки над “і”. За словами співака, він хоче зробити це витончено.

– Поки що я не відповідаю на це запитання, бо хочу дати дуже вишукану відповідь. Я витончено це зроблю, – сказав Михайло Хома.

Нагадаємо, що Dzidzio протягом восьми років перебував у шлюбі зі Slavia. У квітні 2021-го пара оголосила про розлучення.

Минулого року Slavia народила первістка та вдруге вийшла заміж. Обранцем співачки став підприємець Андрій Павлюк, з яким вона познайомилася на курсах в кіношколі. Спільну дитину пара назвала Левом.

Slavia розповідала, як ексчоловік Dzidzio відреагував на її вагітність і в яких вони стосунках після розлучення.

