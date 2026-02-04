Герцогиня Сассекська Меган Маркл фактично виступила у ролі наставниці для 26-річного Брукліна Бекхема після його відвертої заяви про стосунки зі знаменитими батьками – Вікторією та Девідом.

Нагадаємо, що Бруклін опублікував у соцмережах сториз на шість сторінок, де виклав претензії до родини, чим спровокував хвилю критики.

Меган, яка побачила у цій ситуації віддзеркалення власних труднощів, відразу запропонувала підтримку. За словами інсайдерів, її зачепило те, як хлопця почали “цькувати за те, що він висловив свою думку”.

Порада від Меган Маркл

Маркл порадила Брукліну насамперед поставити на перше місце своє ментальне здоров’я. Вона м’яко підштовхнула його до ідеї розповісти свою правду не через соцмережі, а у форматі великого інтерв’ю з Опрою Вінфрі.

До слова, саме їй свого часу Меган та принц Гаррі розповіли власну версію подій, що відбувалися всередині королівської родини.

– Вона вважає, що йому потрібно самому формувати наратив, а не його батькам, – повідомляють джерела.

Меган переконана, що правильна обстановка допоможе йому почуватися в безпеці та бути почутим.

Підготовка до наступного кроку

Герцогиня Сассекська розповіла Брукліну Бекхему, що Опра Вінфрі є “надзвичайно турботливою” і зробить усе можливе, щоб змінити ставлення публіки до нього на краще.

Щоб “розтопити лід”, Меган навіть запропонувала організувати приватну вечерю без камер. На її думку, це дасть змогу Брукліну поспілкуватися з телеведучою в неформальній атмосфері, перш ніж ухвалювати рішення про вихід в ефір.

Наразі Бруклін переживає складні емоції та намагається впоратися з наслідками скандалу. Він повідомив Меган, що йому потрібен час, щоб усе обдумати та обговорити наступні кроки з Ніколою.

– Він сказав, що був би готовий зустрітися з Опрою, щоб принаймні поговорити про це, коли все трохи заспокоїться, – зазначають інсайдери.

Тим часом Вікторія та Девід Бекхеми продовжують відвідувати світські заходи майже у повному складі – без Брукліна та невістки.

Вони прямо не коментували заяви первістка, але, зі слів інсайдера, батьки готові прийняти сина до родини, коли він захоче відновити з ними стосунки.

