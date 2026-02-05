Українська кіноакадемія внесла ключові зміни до регламенту національної кінопремії Золота дзиґа.

Відтепер претендентів на нагороду зможуть відсторонити від участі через репутаційні ризики або порушення етичних норм.

Про це йдеться у спільній заяві юристів Miller Law Firm та проєкту Гендер в деталях.

Чому змінили правила

Приводом для оновлення регламенту став гучний скандал навколо актора Костянтина Темляка.

У серпні 2025 року його колишня дівчина, фотографка Анастасія Соловйова, публічно звинуватила зірку у фізичному та психологічному насильстві.

Згодом з’явилися свідчення від музикантки Manita про те, що актор надсилав їй інтимні фото та повідомлення сексуального характеру, коли тій було лише 15 років.

Попри ці звинувачення, Темляку присудили Золоту дзиґу за роль у фільмі БожеВільні. Наступного дня після нагородження актор відмовився від премії.

Наразі Нацполіція проводить досудове розслідування, а Анастасію Соловйову офіційно визнали потерпілою у справі.

Що передбачає новий пункт регламенту

У документі з’явився пункт 3.10. Він дозволяє наглядовій раді та правлінню кіноакадемії аналізувати інформацію щодо номінантів на будь-якому етапі: під час перевірки заявок, після оголошення довгого списку або формування переліку фіналістів.

Якщо інформація про претендента містить ознаки репутаційних ризиків або суперечить етичним принципам академії, організатори мають право вжити заходів для захисту репутації премії.

Фактично це дає змогу відсторонити номінанта або фільм від участі в конкурсі.

Реакція правозахисників

Юристи Miller Law Firm, які представляють інтереси потерпілої, зазначили, що цей кейс став прецедентом для всієї мистецької спільноти. Вони підкреслили, що насильство не є приватною справою, а вимагає реакції всієї спільноти.

– Насильство – не дрібниця і не приватна справа. Це виклик, на який має відповідати вся спільнота. Зміна, зроблена сьогодні, може вберегти від мовчання завтра, – наголосили правозахисники.

У Miller Law Firm додали, що такі кроки спрямовані на побудову системи безпеки та відповідальності в українській кіноіндустрії, щоб кожен усвідомлював наслідки своїх дій.

Фото: Костянтин Темляк, Золота дзиґа

