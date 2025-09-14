Український актор Костянтин Темляк через скандал навколо його імені відмовився від кінопремії Золота дзиґа.

Костянтин Темляк відмовився від Золотої дзиґи

Костянтин Темляк, якого звинуватили у домашньому насильстві, відмовився від отримання кінопремії Золота дзиґа у номінації Найкраща акторська робота, повідомили в Українській Кіноакадемії. Її він мав отримати за роль у фільмі БожеВільні.

– Я, Костянтин Темляк, прийняв рішення добровільно відмовитися від кінопремії Золота Дзиґа. Зараз навколо мого імені існує ситуація, що вимагає вирішення в особистому та юридичному порядку. Я вважаю некоректним у цей час залишати за собою нагороду, яка є символом і атрибутом публічного життя, – йдеться у заяві актора.

Він зазначив, що наразі його вибір – зосередитися на роботі та на чесному проходженні всіх необхідних процедур.

– Відмова від премії для мене є проявом поваги до кінематографічної спільноти, глядачів і самої відзнаки, – додав актор.

Костянтина Темляка звинуватили у домашньому насиллі

У серпні фотографка Анастасія Соловйова звинуватила Костянтина Темляка у домашньому насильстві та схилянні неповнолітньої до сексу. Вона повідомила, що перебувала раніше з ним у стосунках. Жінка розповіла, що актор начебто застосовував проти неї фізичну силу, звинувачував у зрадах та ламав її як особистість.

Згодом Соловйова виклала інший допис зі скриншотами листування актора. У ньому вона стверджує, що Темляк схиляв 15-річну дівчину до інтимних стосунків у 2023 році.

Фотографка розповіла, що свою історію їй надіслала дівчина, якій зараз 17 років. Вона додала, що це сталося до того, як Темляк вступив до лав ЗСУ.

Актор Костянтин Темляк відреагував на звинувачення, опублікувавши відеозвернення. Він не заперечив частину звинувачень з боку Анастасії Соловйової. Він зазначив, що йому “дуже соромно за той період” і він готовий понести юридичну та моральну відповідальність

На скандал також відреагувала дружина Темляка, акторка Анастасія Нестеренко. У своїй заяві вона зазначила, що у шлюбі з Темляком не зазнавала жодного домашнього насильства з боку актора. Нестеренко додала, що не може “відповідати за слова та вчинки іншої людини”.

Водночас вона додала, що жахливо дізнатися неприємну правду про людину, з якою планував майбутнє.

Українська кіноакадемія засудила насильницькі дії актора та військовослужбовця Костянтина Темляка, а також запропонувала виробити дієві механізми реагування на подібні випадки.

Фото: Костянтин Темляк/Instagram

